Poemas para el Día de la Mujer

zendalibros.com

Este domingo 8 de marzo compartimos 8 poemas seleccionados por el portal zendalibros de 8 escritoras que cambiaron paradigmas, que exploraron territorios lingüísticos y formas poéticas.

Mujer,



un poema de Rosalía de Castro



Ángel, tu voz me da alegrías



llega a mi agitado seno



como raudal puro y lleno



de secretas armonías.



Murmurios siento de amor



inefable, y me parece



que ancho río en torno crece



con suavísimo rumor.



Sus aguas son como el cielo,



azules, cada onda leve,



pureza de blanca nieve,



muestra con casto recelo.



Y salpicando mi frente



de nubes oscuras llena,



cada gota una azucena



hace brotar de repente.



¡Ésta es la paz!… La comprendo



ahora, por vez primera.



¡Quién, ángel, contigo fuera



las esferas recorriendo!



Mas yo en el mundo… y tú allá…



vives, ángel, junto a Dios,



somos distintos los dos:



tú eres luz, yo oscuridad.



Eres de un mundo mejor



que éste en donde yo nací;



gloria es amar, para ti;



para mí, sólo dolor.

Hijas del viento,



un poema de Alejandra Pizarnik



Han venido.



Invaden la sangre.



Huelen a plumas,



a carencia,



a llanto.



Pero tú alimentas al miedo



y a la soledad



como a dos animales pequeños



perdidos en el desierto.



Han venido



a incendiar la edad del sueño.



Un adiós es tu vida.



Pero tú te abrazas



como la serpiente loca de movimiento



que sólo se halla a sí misma



porque no hay nadie.



Tú lloras debajo de tu llanto,



tú abres el cofre de tus deseos



y eres más rica que la noche.



Pero hace tanta soledad



que las palabras se suicidan.

Él era débil y yo era fuerte,



un poema de Emily Dickinson



Él era débil y yo era fuerte,



después él dejó que yo le hiciera pasar



y entonces yo era débil y él era fuerte,



y dejé que él me guiara a casa.



No era lejos, la puerta estaba cerca,



tampoco estaba oscuro, él avanzaba a mi lado,



no había ruido, él no dijo nada,



y eso era lo que yo más deseaba saber.



El día irrumpió, tuvimos que separarnos,



ahora ninguno de los dos era más fuerte,



él luchó, yo también luché,



¡pero no lo hicimos a pesar de todo!

Solterona,



un poema de Sylvia Plath



Esta chica de quien hablamos



en un paseo de abril ceremonioso



con su último pretendiente



súbitamente se asombró muchísimo



del charlar de los pájaros



y las hojas caídas.



Así, afligida, ella



vio que los ademanes de su amante



agitaban el aire y se irritó



entre el caos de flores y de helechos



acres. Juzgó los pétalos



confusos, la estación ajada.



¡Cómo deseó el invierno!



Austeramente, en orden minucioso



de blanco y negro



de hielo y roca, todo deslindado,



de corazón a fría disciplina



sometió, exacto cual copo de nieve.



Pero he aquí: un capullo



de sus cinco sentidos de gran dama



una grosera confusión deduce:



traición intolerable. Que el idiota



se rinda al caos de la primavera:



prefirió retirarse.



Y rodeó su casa



de alambradas y muros impasables



contra el tiempo rebelde



tanto que nadie lo rompiera



con maldiciones, puños, amenazas,



ni con amor tampoco.

La tierra y la mujer,



un poema de Gabriela Mistral



Mientras tiene luz el mundo



y despierto está mi niño,



por encima de su cara,



todo es un hacerse guiños.



Guiños le hace la alameda



con sus dedos amarillos,



y tras de ella vienen nubes



en piruetas de cabritos…



La cigarra, al mediodía,



con el frote le hace guiño,



y la maña de la brisa



guiña con su pañalito.



Al venir la noche hace



guiño socarrón el grillo,



y en saliendo las estrellas,



me le harán sus santos guiños…



Yo le digo a la otra Madre,



a la llena de caminos:



“¡Haz que duerma tu pequeño



para que se duerma el mío!”.



Y la muy consentidora,



la rayada de caminos,



me contesta: «¡Duerme al tuyo



para que se duerma el mío!».

La pescadora,



un poema de Concha Méndez



No quiero la pipa curva,



ni tu pañuelo bordado,



ni las rosas -los domingos-



ni el cestillo con pescado.



Y, marcharé de este puerto



hacia otro puerto distante



para que decir no puedas:



-¡La pescadora es mi amante!

Cultura del palimpsesto,



un poema de Ida Vitale



Todo aquí es palimpsesto,



pasión del palimpsesto:



a la deriva,



borrar lo poco hecho,



empezar de la nada,



afirmar la deriva,



mirarse entre la nada acrecentada,



velar lo venenoso,



matar lo saludable,



escribir delirantes historias para náufragos.



Cuidado:



no se pierde sin castigo el pasado,



no se pisa en el aire.

Si muriera esta noche,



un poema de Idea Vilariño



Si muriera esta noche



si pudiera morir



si me muriera



si este coito feroz



interminable



peleado y sin clemencia



abrazo sin piedad



beso sin tregua



alcanzara su colmo y se aflojara



si ahora mismo



si ahora



entornando los ojos me muriera



sintiera que ya está



que ya el afán cesó



y la luz ya no fuera un haz de espadas



y el aire ya no fuera un haz de espadas



y el dolor de los otros y el amor y vivir



y todo ya no fuera un haz de espadas



y acabara conmigo



para mí



para siempre



y que ya no doliera



y que ya no doliera.