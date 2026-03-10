Poemas para el Día de la Mujer

Publicado el 10/03/2026 a las 15h08
Este domingo 8 de marzo compartimos  8 poemas seleccionados por el portal zendalibros de 8 escritoras que cambiaron paradigmas, que exploraron territorios lingüísticos y formas poéticas.

Mujer,

un poema de Rosalía de Castro

Ángel, tu voz me da alegrías

llega a mi agitado seno

como raudal puro y lleno

de secretas armonías.

Murmurios siento de amor

inefable, y me parece

que ancho río en torno crece

con suavísimo rumor.

Sus aguas son como el cielo,

azules, cada onda leve,

pureza de blanca nieve,

muestra con casto recelo.

Y salpicando mi frente

de nubes oscuras llena,

cada gota una azucena

hace brotar de repente.

¡Ésta es la paz!… La comprendo

ahora, por vez primera.

¡Quién, ángel, contigo fuera

las esferas recorriendo!

Mas yo en el mundo… y tú allá…

vives, ángel, junto a Dios,

somos distintos los dos:

tú eres luz, yo oscuridad.

Eres de un mundo mejor

que éste en donde yo nací;

gloria es amar, para ti;

para mí, sólo dolor.

 

Hijas del viento,

un poema de Alejandra Pizarnik

Han venido.

Invaden la sangre.

Huelen a plumas,

a carencia,

a llanto.

Pero tú alimentas al miedo

y a la soledad

como a dos animales pequeños

perdidos en el desierto.

Han venido

a incendiar la edad del sueño.

Un adiós es tu vida.

Pero tú te abrazas

como la serpiente loca de movimiento

que sólo se halla a sí misma

porque no hay nadie.

Tú lloras debajo de tu llanto,

tú abres el cofre de tus deseos

y eres más rica que la noche.

Pero hace tanta soledad

que las palabras se suicidan.

 

Él era débil y yo era fuerte,

un poema de Emily Dickinson

Él era débil y yo era fuerte,

después él dejó que yo le hiciera pasar

y entonces yo era débil y él era fuerte,

y dejé que él me guiara a casa.

No era lejos, la puerta estaba cerca,

tampoco estaba oscuro, él avanzaba a mi lado,

no había ruido, él no dijo nada,

y eso era lo que yo más deseaba saber.

El día irrumpió, tuvimos que separarnos,

ahora ninguno de los dos era más fuerte,

él luchó, yo también luché,

¡pero no lo hicimos a pesar de todo!

 

Solterona,

un poema de Sylvia Plath

Esta chica de quien hablamos

en un paseo de abril ceremonioso

con su último pretendiente

súbitamente se asombró muchísimo

del charlar de los pájaros

y las hojas caídas.

Así, afligida, ella

vio que los ademanes de su amante

agitaban el aire y se irritó

entre el caos de flores y de helechos

acres. Juzgó los pétalos

confusos, la estación ajada.

¡Cómo deseó el invierno!

Austeramente, en orden minucioso

de blanco y negro

de hielo y roca, todo deslindado,

de corazón a fría disciplina

sometió, exacto cual copo de nieve.

Pero he aquí: un capullo

de sus cinco sentidos de gran dama

una grosera confusión deduce:

traición intolerable. Que el idiota

se rinda al caos de la primavera:

prefirió retirarse.

Y rodeó su casa

de alambradas y muros impasables

contra el tiempo rebelde

tanto que nadie lo rompiera

con maldiciones, puños, amenazas,

ni con amor tampoco.

 

La tierra y la mujer,

un poema de Gabriela Mistral

Mientras tiene luz el mundo

y despierto está mi niño,

por encima de su cara,

todo es un hacerse guiños.

Guiños le hace la alameda

con sus dedos amarillos,

y tras de ella vienen nubes

en piruetas de cabritos…

La cigarra, al mediodía,

con el frote le hace guiño,

y la maña de la brisa

guiña con su pañalito.

Al venir la noche hace

guiño socarrón el grillo,

y en saliendo las estrellas,

me le harán sus santos guiños…

Yo le digo a la otra Madre,

a la llena de caminos:

“¡Haz que duerma tu pequeño

para que se duerma el mío!”.

Y la muy consentidora,

la rayada de caminos,

me contesta: «¡Duerme al tuyo

para que se duerma el mío!».

 

La pescadora,

un poema de Concha Méndez

No quiero la pipa curva,

ni tu pañuelo bordado,

ni las rosas -los domingos-

ni el cestillo con pescado.

Y, marcharé de este puerto

hacia otro puerto distante

para que decir no puedas:

-¡La pescadora es mi amante!

 

Cultura del palimpsesto,

un poema de Ida Vitale

Todo aquí es palimpsesto,

pasión del palimpsesto:

a la deriva,

borrar lo poco hecho,

empezar de la nada,

afirmar la deriva,

mirarse entre la nada acrecentada,

velar lo venenoso,

matar lo saludable,

escribir delirantes historias para náufragos.

Cuidado:

no se pierde sin castigo el pasado,

no se pisa en el aire.

 

Si muriera esta noche,

un poema de Idea Vilariño

Si muriera esta noche

si pudiera morir

si me muriera

si este coito feroz

interminable

peleado y sin clemencia

abrazo sin piedad

beso sin tregua

alcanzara su colmo y se aflojara

si ahora mismo

si ahora

entornando los ojos me muriera

sintiera que ya está

que ya el afán cesó

y la luz ya no fuera un haz de espadas

y el aire ya no fuera un haz de espadas

y el dolor de los otros y el amor y vivir

y todo ya no fuera un haz de espadas

y acabara conmigo

para mí

para siempre

y que ya no doliera

y que ya no doliera.

