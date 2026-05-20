Canciller desafía a Petro a llevar de la mano a Evo ante la justicia por denuncias de delitos contra menores

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ERBOL
Publicado el 20/05/2026 a las 13h31
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El canciller Fernando Aramayo desafió al presidente de Colombia, Gustavo Petro, a "llevar de la mano" a Evo Morales ante la justicia boliviana para que responda por las denuncias contra menores de edad. La declaración surge en medio de la tensión diplomática entre ambos países por los pronunciamientos de Petro sobre la crisis boliviana.

"Que venga, que aterrice en el Chapare, en Chimoré, que tome de la mano al señor Morales y que lo traiga para que rinda declaración", afirmó Aramayo. El canciller sostuvo además que el exmandatario evita responder ante la justicia boliviana.

La autoridad acusó a Petro de intervenir en asuntos internos de Bolivia y de actuar políticamente a favor de Morales. También cuestionó que el mandatario colombiano se ofrezca como mediador y aseguró que en el país existe una mesa de diálogo abierta con distintos sectores sociales.

Tras el impase diplomático, la Cancillería boliviana informó este miércoles que determinó cesar las funciones de la embajadora de Colombia en Bolivia, Elizabeth García, para preservar la soberanía y el principio de no injerencia. La medida, aclaró el Gobierno, no implica una ruptura de relaciones diplomáticas con Colombia.

En los últimos días, Petro respaldó las movilizaciones que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz y las calificó como una "insurrección popular". Además, pidió públicamente a Estados Unidos no atacar a Morales y sostuvo que una acción de ese tipo "llenará de sangre toda América Latina".

Petro reaccionó luego de una entrevista en la que Morales denunció un supuesto intento de captura en 2024 e involucró a la CIA. En ese contexto, el mandatario colombiano pidió no confundir "la lucha social de campesinos cultivadores de hoja de coca con narcotráfico".

Actualmente, Morales permanece en el trópico de Cochabamba bajo resguardo de sus seguidores, mientras enfrenta procesos por trata y tráfico. La Fiscalía lo acusa de haber mantenido una relación con una menor de edad y de haber tenido una hija cuando ejercía la Presidencia del país. 

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