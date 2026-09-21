cinco proyectos para conectar en familia este domingo
El 21 de septiembre se conmemora el Día Mundial del Alzheimer, proclamado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la ADI. Ante una condición que afectará a más de 130 millones de personas para el año 2050, la estimulación cognitiva, el afecto y la preservación de la memoria desde el hogar son herramientas clave de prevención y acompañamiento.
1 La Caja de la Memoria Sensorial
Un baúl de recuerdos para activar los sentidos y la memoria remota.
Materiales
1 caja de cartón o madera (reutilizada).
Pinturas acrílicas, pinceles, revistas viejas o pegatinas para decorar.
Objetos con valor afectivo o sensorial: retazos de tela (terciopelo, lana), elementos aromáticos (saquitos de lavanda, granos de café), fotografías familiares impresas, boletos de viajes o cartas antiguas.
Paso a paso
Decoración grupal: Cada integrante de la familia pinta o decora una cara de la caja.
Selección de elementos: Cada miembro aporta 2 o 3 objetos que evoquen una historia especial o una sensación agradable.
Dinámica de uso: Al finalizar, se turnan para sacar un objeto a ciegas, describir su textura o aroma, y compartir el recuerdo asociado.
2 Macetero Aromático Reciclado
Estimulación olfativa y motricidad fina conectando con la naturaleza.
Materiales
Botellas plásticas grandes o latas limpias.
Marcadores permanentes o pintura para exteriores.
Tierra abonada y pequeñas palas caseras.
Plantas o semillas aromáticas (romero, menta, albahaca, lavanda).
Paso a paso
Preparación del recipiente: Cortar la botella de plástico por la mitad (con supervisión de un adulto) y realizar perforaciones en la base para el drenaje.
Personalización: Pintar los recipientes con nombres o diseños coloridos.
Siembra: Llenar con tierra y plantar las hierbas aromáticas.
Actividad sensorial: Frotar suavemente las hojas para identificar cada planta por su aroma, un estímulo olfativo directamente vinculado a la memoria emotiva.
3 Álbum Visual de Historia Familiar
Un mapa genealógico en formato libro para reforzar el reconocimiento y la identidad.
Materiales
Cartulinas o hojas de papel kraft.
Fichas de fotos familiares impresas (con buena iluminación y rostros claros).
Plumones de colores, cinta adhesiva decorativa (washi tape) y pegamento en barra.
Anillas de encuadernación o cordón de yute.
Paso a paso
Organización: Disponer las fotografías por generaciones o por eventos significativos.
Montaje: Pegar una fotografía por página y escribir en letra grande y legible el nombre, el parentesco y un dato curioso o anécdota breve.
Encuadernación: Perforar el lateral de las cartulinas y unirlas con el cordón para crear un libro interactivo que pueda hojearse regularmente.
4 La Playlist de la Vida (Cápsula Musical)
Creación física y digital de un catálogo musical que activa zonas cerebrales clave.
Materiales
Base de cartón o disco de vinilo/CD antiguo para decorar.
Marcadores, plantillas de letras y recortes de portadas de discos o artistas.
Dispositivo móvil con acceso a plataformas de música (Spotify, YouTube).
Paso a paso
Brainstorming musical: Reunirse a conversar sobre las canciones preferidas de infancia, juventud y momentos especiales de los adultos mayores de la casa.
Curaduría digital: Crear la lista de reproducción en * Ficha visual: Decorar la base de cartón o CD escribiendo el título de la playlist y el código de búsqueda (o código QR) para tenerla siempre visible en la sala o habitación.
5 Juego de Cartas “Asocia y Recuerda”
Un juego de mesa casero para ejercitar la atención, el lenguaje y la agilidad mental.
Materiales
Fichas de cartulina blanca (tamaño tarjeta de presentación o 10x10 cm).
Tijeras y pegamento.
Impresiones o dibujos de objetos cotidianos por categorías (herramientas, frutas, prendas de vestir, instrumentos musicales).
Paso a paso
Elaboración de tarjetas: Crear pares de tarjetas (una con la imagen y otra con el nombre escrito en texto grande, o dos imágenes idénticas para un juego de memoria visual).
Reglas de juego
Opción Memoria: Colocar las cartas boca abajo y encontrar los pares.
Opción Categorización: Agrupar las tarjetas según la categoría a la que pertenecen (ej. “todo lo que se encuentra en la cocina”).