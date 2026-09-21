cinco proyectos para conectar en familia este domingo

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Publicado el 21/09/2026 a las 12h30
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El 21 de septiembre se conmemora el Día Mundial del Alzheimer, proclamado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la ADI. Ante una condición que afectará a más de 130 millones de personas para el año 2050, la estimulación cognitiva, el afecto y la preservación de la memoria desde el hogar son herramientas clave de prevención y acompañamiento.

 

1 La Caja de la Memoria Sensorial

Un baúl de recuerdos para activar los sentidos y la memoria remota.

Materiales

1 caja de cartón o madera (reutilizada).

Pinturas acrílicas, pinceles, revistas viejas o pegatinas para decorar.

Objetos con valor afectivo o sensorial: retazos de tela (terciopelo, lana), elementos aromáticos (saquitos de lavanda, granos de café), fotografías familiares impresas, boletos de viajes o cartas antiguas.

Paso a paso

Decoración grupal: Cada integrante de la familia pinta o decora una cara de la caja.

Selección de elementos: Cada miembro aporta 2 o 3 objetos que evoquen una historia especial o una sensación agradable.

Dinámica de uso: Al finalizar, se turnan para sacar un objeto a ciegas, describir su textura o aroma, y compartir el recuerdo asociado.

 

2 Macetero Aromático Reciclado

Estimulación olfativa y motricidad fina conectando con la naturaleza.

Materiales

Botellas plásticas grandes o latas limpias.

Marcadores permanentes o pintura para exteriores.

Tierra abonada y pequeñas palas caseras.

Plantas o semillas aromáticas (romero, menta, albahaca, lavanda).

Paso a paso

Preparación del recipiente: Cortar la botella de plástico por la mitad (con supervisión de un adulto) y realizar perforaciones en la base para el drenaje.

Personalización: Pintar los recipientes con nombres o diseños coloridos.

Siembra: Llenar con tierra y plantar las hierbas aromáticas.

Actividad sensorial: Frotar suavemente las hojas para identificar cada planta por su aroma, un estímulo olfativo directamente vinculado a la memoria emotiva.

 

3 Álbum Visual de Historia Familiar

Un mapa genealógico en formato libro para reforzar el reconocimiento y la identidad.

Materiales

Cartulinas o hojas de papel kraft.

Fichas de fotos familiares impresas (con buena iluminación y rostros claros).

Plumones de colores, cinta adhesiva decorativa (washi tape) y pegamento en barra.

Anillas de encuadernación o cordón de yute.

Paso a paso

Organización: Disponer las fotografías por generaciones o por eventos significativos.

Montaje: Pegar una fotografía por página y escribir en letra grande y legible el nombre, el parentesco y un dato curioso o anécdota breve.

Encuadernación: Perforar el lateral de las cartulinas y unirlas con el cordón para crear un libro interactivo que pueda hojearse regularmente.

 

4 La Playlist de la Vida (Cápsula Musical)

Creación física y digital de un catálogo musical que activa zonas cerebrales clave.

Materiales

Base de cartón o disco de vinilo/CD antiguo para decorar.

Marcadores, plantillas de letras y recortes de portadas de discos o artistas.

Dispositivo móvil con acceso a plataformas de música (Spotify, YouTube).

Paso a paso

Brainstorming musical: Reunirse a conversar sobre las canciones preferidas de infancia, juventud y momentos especiales de los adultos mayores de la casa.

Curaduría digital: Crear la lista de reproducción en * Ficha visual: Decorar la base de cartón o CD escribiendo el título de la playlist y el código de búsqueda (o código QR) para tenerla siempre visible en la sala o habitación.

 

5 Juego de Cartas “Asocia y Recuerda”

Un juego de mesa casero para ejercitar la atención, el lenguaje y la agilidad mental.

Materiales

Fichas de cartulina blanca (tamaño tarjeta de presentación o 10x10 cm).

Tijeras y pegamento.

Impresiones o dibujos de objetos cotidianos por categorías (herramientas, frutas, prendas de vestir, instrumentos musicales).

Paso a paso

Elaboración de tarjetas: Crear pares de tarjetas (una con la imagen y otra con el nombre escrito en texto grande, o dos imágenes idénticas para un juego de memoria visual).

Reglas de juego

Opción Memoria: Colocar las cartas boca abajo y encontrar los pares.

Opción Categorización: Agrupar las tarjetas según la categoría a la que pertenecen (ej. “todo lo que se encuentra en la cocina”).

 

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