cinco proyectos para conectar en familia este domingo

El 21 de septiembre se conmemora el Día Mundial del Alzheimer, proclamado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la ADI. Ante una condición que afectará a más de 130 millones de personas para el año 2050, la estimulación cognitiva, el afecto y la preservación de la memoria desde el hogar son herramientas clave de prevención y acompañamiento.

1 La Caja de la Memoria Sensorial

Un baúl de recuerdos para activar los sentidos y la memoria remota.

Materiales



1 caja de cartón o madera (reutilizada).



Pinturas acrílicas, pinceles, revistas viejas o pegatinas para decorar.



Objetos con valor afectivo o sensorial: retazos de tela (terciopelo, lana), elementos aromáticos (saquitos de lavanda, granos de café), fotografías familiares impresas, boletos de viajes o cartas antiguas.

Paso a paso



Decoración grupal: Cada integrante de la familia pinta o decora una cara de la caja.



Selección de elementos: Cada miembro aporta 2 o 3 objetos que evoquen una historia especial o una sensación agradable.

Dinámica de uso: Al finalizar, se turnan para sacar un objeto a ciegas, describir su textura o aroma, y compartir el recuerdo asociado.

2 Macetero Aromático Reciclado

Estimulación olfativa y motricidad fina conectando con la naturaleza.

Materiales



Botellas plásticas grandes o latas limpias.



Marcadores permanentes o pintura para exteriores.



Tierra abonada y pequeñas palas caseras.



Plantas o semillas aromáticas (romero, menta, albahaca, lavanda).

Paso a paso



Preparación del recipiente: Cortar la botella de plástico por la mitad (con supervisión de un adulto) y realizar perforaciones en la base para el drenaje.



Personalización: Pintar los recipientes con nombres o diseños coloridos.



Siembra: Llenar con tierra y plantar las hierbas aromáticas.



Actividad sensorial: Frotar suavemente las hojas para identificar cada planta por su aroma, un estímulo olfativo directamente vinculado a la memoria emotiva.

3 Álbum Visual de Historia Familiar

Un mapa genealógico en formato libro para reforzar el reconocimiento y la identidad.

Materiales



Cartulinas o hojas de papel kraft.



Fichas de fotos familiares impresas (con buena iluminación y rostros claros).



Plumones de colores, cinta adhesiva decorativa (washi tape) y pegamento en barra.



Anillas de encuadernación o cordón de yute.

Paso a paso



Organización: Disponer las fotografías por generaciones o por eventos significativos.



Montaje: Pegar una fotografía por página y escribir en letra grande y legible el nombre, el parentesco y un dato curioso o anécdota breve.



Encuadernación: Perforar el lateral de las cartulinas y unirlas con el cordón para crear un libro interactivo que pueda hojearse regularmente.

4 La Playlist de la Vida (Cápsula Musical)

Creación física y digital de un catálogo musical que activa zonas cerebrales clave.

Materiales



Base de cartón o disco de vinilo/CD antiguo para decorar.



Marcadores, plantillas de letras y recortes de portadas de discos o artistas.



Dispositivo móvil con acceso a plataformas de música (Spotify, YouTube).

Paso a paso



Brainstorming musical: Reunirse a conversar sobre las canciones preferidas de infancia, juventud y momentos especiales de los adultos mayores de la casa.



Curaduría digital: Crear la lista de reproducción en * Ficha visual: Decorar la base de cartón o CD escribiendo el título de la playlist y el código de búsqueda (o código QR) para tenerla siempre visible en la sala o habitación.

5 Juego de Cartas “Asocia y Recuerda”

Un juego de mesa casero para ejercitar la atención, el lenguaje y la agilidad mental.

Materiales



Fichas de cartulina blanca (tamaño tarjeta de presentación o 10x10 cm).



Tijeras y pegamento.



Impresiones o dibujos de objetos cotidianos por categorías (herramientas, frutas, prendas de vestir, instrumentos musicales).

Paso a paso



Elaboración de tarjetas: Crear pares de tarjetas (una con la imagen y otra con el nombre escrito en texto grande, o dos imágenes idénticas para un juego de memoria visual).

Reglas de juego



Opción Memoria: Colocar las cartas boca abajo y encontrar los pares.



Opción Categorización: Agrupar las tarjetas según la categoría a la que pertenecen (ej. “todo lo que se encuentra en la cocina”).