Día de la Higiene Menstrual: Alternativas ecológicas, sostenibles y saludables

En el Día Internacional de la Higiene Menstrual, celebrado cada 28 de mayo, es importante resaltar el papel fundamental que desempeñan las opciones sostenibles, ecológicas y saludables para gestionar la menstruación. Además de concienciar sobre la importancia de garantizar una menstruación segura, saludable y libre de tabúes para todas las mujeres y niñas.

La menstruación es un proceso natural por el que pasan todas las mujeres. No es una anormalidad, no es una enfermedad y no es una infección que se debe evitar.

El ciclo menstrual, generalmente, tiene una duración de 28 días, siendo aproximadamente cinco los de sangrado. Con un flujo que esté dentro de los rangos promedio, una mujer debe usar entre tres y cinco toallas higiénicas o tampones cada día durante el periodo, es decir, entre 10 y 25 por cada ciclo.

El ciclo menstrual comienza en promedio a los 12 años y termina, también en promedio, a los 51 años. Esto significa 39 años 468 ciclos, o sea, 2.340 días de sangrado en los que se usan entre 7.020 y 11.700 toallas higiénicas o tampones desechables, que se deben comprar y comprar. Haciendo cuentas al precio de hoy, cada mujer gasta entre 10 y 15 bolivianos, tomando como referencia las bolsitas de 10 toallas o las cajas de 10 tampones. Eso es una buena cantidad de dinero. Ni las toallas ni los tampones son reciclables, es decir, que también se genera una gran cantidad de basura.

Las toallas higiénicas desechables y los tampones no son los únicos productos, afortunadamente, que se usan durante el periodo menstrual. En los últimos años, la popularidad de productos como la copa menstrual y las toallas reutilizables de tela, que ofrecen una alternativa respetuosa con el medioambiente y beneficiosa para la salud de las mujeres, aumentó de forma considerable.

La copa menstrual revolucionó la forma en que muchas mujeres manejan su menstruación. Hecha de silicona médica suave y flexible, se inserta en la vagina y recolecta el flujo menstrual en lugar de absorberlo. A diferencia de los tampones, que pueden contener químicos y causar sequedad o irritación, la copa menstrual es segura y no altera la flora vaginal natural. Además, puede usarse durante un periodo de hasta 12 horas antes de ser vaciada y limpiada, lo que la convierte en una opción práctica y conveniente.

¿Cuáles son las ventajas de la copa menstrual?

Según Montserrat Alcalde Royo, especialista en obstetricia y ginecología (España), y María Elena Carreras, presidenta de la Sociedad Catalana de Obstetricia y Ginecología (España), las ventajas del uso de la copa menstrual son las siguientes:

• Es hipoalergénica porque es 100% silicona.

• Es la opción más ecológica al ser reutilizable.

• Se puede practicar cualquier tipo de deporte, incluso nadar con ella.

• Para cuidarla, solo se la tiene que hervir al término de cada menstruación.

• No está contraindicada para ninguna mujer.

• Se puede usar toda la noche y no provoca derrames.

• No junta olor, a diferencia de las toallas y tampones.

Otra opción popular y ecológica es el uso de las toallas de tela reutilizables. Estas son fabricadas con materiales suaves, como algodón orgánico, y están diseñadas para absorber el flujo menstrual de manera efectiva. A diferencia de las toallas desechables, que generan una cantidad significativa de residuos y pueden contener productos químicos que irritan la piel, las toallas de tela son amigables con el medioambiente y no causan alergias ni irritaciones.

El uso de la copa menstrual y las toallas de tela requiere un periodo de adaptación y aprendizaje. Al principio, con la copa, puede ser incómodo el proceso de ponerla y quitarla, porque es algo nuevo, y es “raro” sentir el contacto con tu cuerpo. Sin embargo, una vez superada esta etapa inicial, muchas mujeres experimentan una mayor comodidad, libertad y conciencia de su propio cuerpo.

Además de los beneficios ambientales, el uso de la copa menstrual y las toallas de tela resulta económicamente ventajoso a largo plazo. Aunque el costo inicial de estos productos es mayor que el de las opciones desechables, su durabilidad y reutilización permiten un ahorro considerable a lo largo del tiempo. Al optar por estas alternativas, las mujeres pueden reducir significativamente los gastos mensuales en productos de higiene menstrual.

En el marco del Día de la Higiene Menstrual, es fundamental educar y promover el conocimiento sobre las opciones sostenibles, ecológicas y saludables disponibles. Al hacerlo, las mujeres pueden tomar decisiones informadas y empoderadas sobre su salud menstrual, al tiempo que se contribuye con la reducción de los residuos y el cuidado del medioambiente.