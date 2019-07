Científicos incentivan a niños del Carrasco a conservar ranas

Ahora que el príncipe Harry y Meghan Markle vislumbraron con el bebé Archie, las luces han regresado al cuento de hadas de nuestra pareja de ranas: Romeo y Julieta.

Las dos ranas de Sehuencas iniciaron su romance en marzo, cuando las pusieron en el mismo acuario al poco tiempo de su primera cita. El rápido cortejo fue comprensible dado que Romeo pasó más de una década como “la rana más solitaria del mundo”. Sus cupidos (los herpetólogos del Centro K’ayra en el Museo de Historia Natural d´Orbigny) temían que no hubiera otras ranas acuáticas de Sehuencas en los bosques nublados de Bolivia, ya que no se había encontrado ninguna rana de Sehuencas desde el descubrimiento de Romeo en el año 2009. Así que cuando finalmente encontraron a su Julieta en un arroyo remoto, la pareja no perdió el tiempo para conocerse románticamente.

Si bien todavía no hay renacuajos que anunciar, el equipo de investigación del museo está aprendiendo más sobre los comportamientos reproductivos de Romeo y Julieta y está perfeccionando el hogar de la pareja para satisfacer todas sus preferencias. El equipo también está trabajando con actores locales para construir su meta final: crear un programa de conservación integral a largo plazo para proteger los hábitats donde viven estas ranas acuáticas en los bosques nublados.

Impulsando una comunidad

El equipo del museo se reunió recientemente con los líderes del Parque Nacional Carrasco para saber más sobre sus necesidades y posibles estrategias para unir al parque, las comunidades y los investigadores para que juntos puedan conservar el hábitat y la vida silvestre. También se reunió con líderes de las comunidades aledañas a la zona donde se encontró a Julieta y sus amigos para actualizarlos sobre el proyecto, el programa de cría en cautiverio, responder preguntas y aprender acerca de la visión del proyecto.

Hay 240 comunidades rurales dentro del Carrasco, por lo que un programa de conservación sostenible deberá equilibrar las necesidades económicas de los residentes con las necesidades ambientales de las ranas acuáticas de Sehuencas y de otras especies de anfibios.

También realizó su primera experiencia educativa en la escuela comunitaria, que atiende a todos los menores del área desde el jardín de niños hasta la escuela secundaria.

Teresa Camacho Badani, jefe del Departamento de Herpetología del Museo de Historia Natural Alcide d’Orbigny, enseñó a los estudiantes el importante papel de los anfibios en los ecosistemas locales y les mostró imágenes de las ranas más grandes y más pequeñas del mundo. Ella compartió la historia de amor de Romeo y Julieta, mostró los videos, incluido el de su primera cita, y les dio a los estudiantes cuadernos con imágenes de las famosas ranas.

“Estos estudiantes son los futuros tomadores de decisiones sobre los bosques nublados”, dice Christopher Jordan, coordinador para América Central y los Andes Tropicales de Global Wildlife Conservation, quien estuvo en la escuela y en las actividades realizadas.

“Mostrarles cómo ha viajado la historia de Romeo y Julieta por todo el mundo nos permite enfatizar que los bosques y la vida silvestre que los rodea son únicos y de importancia mundial, esperamos inspirar un mayor sentido de orgullo en su comunidad y los ecosistemas que la rodean”, señaló.

La historia de Romeo y Julieta fue cubierta por cientos de medios de comunicación, como la BBC, CNN, The New York Times y todos los principales periódicos de Bolivia. El presidente de Bolivia, Evo Morales, incluso tuiteó sobre las ranas de Sehuencas. Y en abril, la Gobernación de la Ciudad de Cochabamba reconoció a Teresa Camacho Badani por sus contribuciones a la investigación sobre la fauna del país.

El equipo también ayudó a disipar algunos de los miedos y mitos de los estudiantes y profesores sobre las ranas, como la creencia de que su orina o saliva te pueden quemar la piel.

Camacho Badani se ríe: “¡Si eso fuera cierto, todos estaríamos totalmente quemados!” Y los investigadores explicaron que el vientre anaranjado de Romeo no significa que sea venenoso, es sólo una parte de su atractivo.

“Mientras nos íbamos después de la charla, vimos a una niña corriendo detrás de nuestro auto. Los estudiantes habían encontrado un sapo en el jardín de la escuela y no querían que nos fuéramos sin verlo”, dice Ricardo Zurita, veterinario del Centro K’ayra del Museo de Historia Natural Alcide d’Orbigny.

Era un sapo quechua (Rhinella quechua), una especie amenazada que comparte arroyos con las ranas acuáticas de Sehuencas. El sapo quechua fue la primera especie boliviana en ser reportada con el hongo quitridio, un hongo mortal que ha devastado a las poblaciones de anfibios en todo el mundo. Después de que los estudiantes sostuvieron suavemente el sapo, el equipo lo soltó en las orillas de un río cercano.

Un palaciego, nuevo hogar

Aprovechando el impulso, Global Wildlife Conservation y el museo adquirieron un container que se transformará en el nuevo hogar de las ranas de Sehuencas y otras ranas acuáticas del programa de cría en cautiverio. Llenarán las paredes de este container con acuarios e instalarán sistemas de filtración que imiten las condiciones preferidas de las ranas, que generalmente se encuentran cerca de cascadas y ocultas entre rocas.

Temperatura y calidad del agua. Obtener la temperatura y la calidad del agua adecuadas para las ranas será uno de los mayores desafíos. “Requerirá un sistema de refrigeración industrial de servicio pesado y un proceso de un mes para agregar carbonatos y bacterias al agua”, dice Sophia Barrón, a cargo de Cría en Cautiverio del Centro K’ayra en el Museo de Historia Natural Alcide d’Orbigny.

Medidas de bioseguridad. El container también tendrá medidas de bioseguridad, con una sala hermética en la entrada donde los investigadores podrán cambiarse su ropa de calle por overoles, botas y guantes antes de ingresar al ambiente donde están las ranas. Incluso se cambiarán los guantes antes de pasar de un acuario a otro para evitar la contaminación cruzada.