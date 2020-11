Rescatan a radialista que presuntamente era dopada y encerrada en Quillacollo

La Jefatura del Adulto Mayor de la Alcaldía de Quillacollo informó hoy que rescató a una reconocida radialista, mayor de 65 años, e investiga las denuncias que presentaron personas cercanas de que era dopada y encerrada en su domicilio por su esposo.

La titular de la Jefatura del Adulto Mayor, Blanca Rollano, informó que la víctima se encuentra bajo el cuidado de su hermana mientras se continúan con las investigaciones para esclarecer las denuncias del maltrato que sufría.

Según declaraciones de la funcionaria, un equipo multidisciplinario conformado por abogados, trabajadores sociales y psicólogos realiza las evaluaciones para esclarecer en qué situación vivía la radialista con su pareja y brindarle todo el apoyo legal y psicológico que requiere.

Por su parte, hermana de la víctima, reveló que la señora se habría casado con su pareja, hace seis años sin conocimiento y consentimiento de su familia, aparentemente, por intereses económicos de su pareja.

“El señor no me dejaba entrar, siempre la tenía echada bajo llave, me dijo que yo estaba invadiendo su privacidad”, manifestó.

La pasada semana, a denuncia de personas cercanas personal de la Jefatura del Adulto Mayor intervino su domicilio donde la encontraron viviendo en condiciones poco higiénicas, totalmente descuidada y con un delicado estado de salud por lo que inmediatamente fue trasladada al hospital Benigno Sánchez.