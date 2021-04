Suspenden bloqueo en Quillacollo con contrato directo del desayuno

Tras la firma de un compromiso para que la Alcaldía haga la contratación directa del desayuno escolar, luego del rechazo del Concejo Municipal los padres de familia, transportistas y cívicos declararon anoche un cuarto intermedio en el bloqueo.



Al final de una jornada violenta y marcada por bloqueos contundentes, el alcalde Willy López publicó el compromiso para contratar hasta el 27 de abril a las empresas que dotarán el desayuno este 2021.



El Alcalde dijo que el Concejo Municipal debe aprobar este jueves los requisitos para hacer la contratación directa y hasta el 27 de abril se concluiría el proceso para la distribución inmediata del desayuno. El presupuesto no se modifica; es de Bs 15 millones.



“El desayuno escolar va a ser por el monto de Bs 15 millones”, dijo el alcalde.



El compromiso se definió en una reunión conjunta entre el Ejecutivo y varios concejales. “Vamos a tomar la decisión conjunta de anular el proceso de contratación que tenía defectos desde un inicio y eso generó que no se pueda concretar”, dijo.



En el tercer día de bloqueo se contó con el apoyo del transporte y el Comité Cívico. Las barricadas dejaron varados a cientos de camiones de carga por tramos de dos y más kilómetros.



Los puntos más críticos se instalaron en el kilómetro 10, 11 y el puente Huayculi en la avenida Blanco Galindo, vital para conectar al departamento con La Paz y Oruro.



En varios sectores no se podía transitar ni en moto por la intransigencia de los manifestantes. Sin embargo, sí dejaron pasar a las ambulancias.



La tensión aumentó, cuando un grupo de manifestantes intentó ingresar violentamente al Concejo y a la Alcaldía para exigir la aprobación del desayuno, por lo que la Policía los gasificó.



Después de este incidente se conformó una comisión de padres, concejales y el alcalde para que trabajen en la aprobación.



“Nosotros estamos dando un cuarto intermedio hasta el lunes para que puedan trabajar”, afirmó el dirigente del transporte, Martín Mamani.



El dirigente de los padres, René Vera, dijo que “el desayuno se va a distribuir desde el 27 de abril” y lamentó que cada año se repita el conflicto.

Perjuicio



Un transeúnte perjudicado, Edwin, señaló: “Tienen razón en sus demandas y por lo visto el bloqueo es la única forma que encontraron para hacerse escuchar, pero es un perjuicio para los transportistas que se quedan parados sin saber qué hacer”.



Añadió: “Nosotros estamos llegando de Cochabamba, mi esposa está un poco mal y tuve que enviarle en mototaxi, yo iré caminando porque están cobrando 10 bolivianos”.