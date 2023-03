El sismo de magnitud 4,9 causó temor y se sintió en 9 municipios de Cochabamba

“Se sintió fuerte”, “las paredes temblaban”, “duró segundos, pero parecía una eternidad”, “los perros ladraban incontroladamente” y “es necesario realizar simulacros”. Esos fueron algunos de los comentarios de los usuarios en las redes sociales de Los Tiempos minutos después de reportarse un sismo, ayer, en Tiraque y que se sintió en otros ocho municipios de Cochabamba. (Ver infografía).

El Observatorio San Calixto confirmó el evento sísmico de magnitud 4,9 a las 5:01 a una profundidad hipocentral de 15 km (sismo superficial). Según un informe preliminar, no se reportaron daños.

El lugar exacto del epicentro, a 14 kilómetros de la población de Tiraque, en la comunidad de K’omer Khocha, es una zona montañosa, con cañadones y población dispersa, informó el jefe la Unidad de Gestión de Riesgos y Atención a Desastres (UGRyAD) de la Gobernación, Fernando Fernández.

Colomi, Sacaba, Punata, Cercado, Colcapirhua, Tiquipaya, Quillacollo, Vinto y Sipe Sipe también sintieron el sismo que generó temor en la población por posibles réplicas.

“La magnitud fue entre 2 hasta 3 en estos sectores de acuerdo a la característica del tipo de suelo”, indicó.

Sismos en 2023

Fernández explicó que Cochabamba es una zona sísmica “por naturaleza”. Entre enero y febrero de 2023, el Observatorio reportó 42 sismos de diferentes profundidades y magnitudes en el departamento. “El tema de sismos no es una novedad, no es de extrañarse. A veces no los sentimos, pero lo tenemos registrados con los sensores”, señaló.

La Gobernación realiza monitoreo a través de 11 estaciones distribuidas en el departamento que fueron instaladas en 2022, en coordinación con el Observatorio San Calixto, el Gobierno de Francia y la Universidad de Geoazur. Están ubicadas en Quillacollo, Morochata, Sacaba (2), Tiquipaya, Cercado (2), Colomi, Punata, Villa Tunari y Vacas.

En el portal del Observatorio se tienen las recomendaciones que la ciudadanía debe adoptar en estas circunstancias de alarma: https://tinyurl.com/mr37c4bp.

Cochabamba está en zona sísmica

Cochabamba se encuentra en la zona de mayor actividad sísmica de Bolivia (parte central del territorio), según el Mapa Probabilístico de Amenaza Sísmica de 2019 publicado por la Fundación Privada de Fieles Observatorio San Calixto.

Con base a estos datos, se instalaron 11 estaciones sísmicas en las regiones con mayor amenaza. El sismo de 6,8 grados en la escala de Richter en la falla de Aiquile, ubicada cerca del río Mizque, reportado el 22 de mayo de 1998, es uno de los más fuertes en la región.