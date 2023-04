Arranca juicio por Mochilas II pese a ausencia de Leyes

El juez del Tribunal de Sentencia No. 3 instaló ayer la audiencia de juicio oral por el caso Mochilas II contra el exalcalde José María Leyes, declarado en rebeldía por su inasistencia, y otros procesados, informó ayer el abogado defensor de oficio, Julio César Montalvo.

El caso Mochilas II se destapó el 26 de abril de 2018 a denuncia del Viceministerio de Transparencia. Se observó la compra irregular de 92 mil mochilas por 11 millones de bolivianos. Son más de 10 los acusados, entre ellos el propietario de la empresa adjudicada a la compra, José Miguel P. P., cuya defensa ratificó ayer un incidente de nulidad de acusación.

En tanto, la defensa de Leyes planteó una excepción por la prohibición del doble procesamiento ante el Tribunal y expuso que este caso y el de legitimación de ganancias ilícitas, en el que el Tribunal de Sentencia No. 2 dictó una sentencia absolutoria, abordan el mismo hecho. Estos deben ser resueltos.

Otros procesos

El exalcalde fue declarado en rebeldía en los casos redes digitales, antes denominado Cámaras, y en un caso por portación y tenencia de arma. En ambos se asignó a un abogado defensor de oficio.

A la fecha se desconoce su paradero, aunque según informó su exabogado Patricio Vargas, no se encontraría en territorio nacional. En tanto, el Ministerio Público indicó que no existe registro de salidas del acusado por puestos oficiales de Migración, por lo que sigue su búsqueda y captura. Además, su pasaporte no estaría vigente.