Tribunal de Justicia aplica horario de invierno desde este lunes en Cochabamba

Cochabamba
ABI
Publicado el 01/06/2026 a las 13h29
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De acuerdo a la Circular N° 06/2026, emitida por la Sala Plena del Tribunal de Justicia de Cochabamba, desde este lunes la institución aplicará, de manera temporal, el horario de invierno, por lo que la atención al público se realizará de 08.30 a 16.30 de lunes a viernes.

La medida debe ser aplicada en capitales y provincias del departamento cochabambino y por todo el personal del Tribunal Departamental de Justicia a partir del 1 de junio hasta el 14 de agosto.

“Asimismo, se aclara que, en caso de que se haya programado audiencias con anterioridad a la emisión de la presente circular, la misma es sin suspensión a audiencias”, precisaron en la nota institucional.

Se prevé que todo el personal de esta entidad, vuelva al horario habitual, de 08.00 a 16.00 de lunes a viernes, desde el lunes 17 de agosto.

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