El frío se intensifica por el invierno con temperaturas extremas en Cochabamba

Cochabamba atraviesa el periodo más frío del invierno, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi). Las bajas temperaturas registradas en los últimos días han cambiado la rutina de la población que vuelve a salir de casa con chompas, bufandas y gorros.



El director departamental del Senamhi, Erick Sossa, informó que el departamento atraviesa una temporada “fría y seca”, característica de los meses de junio y julio. “Estamos en el pico más frío”, afirmó.



Sossa indicó que en la zona andina las temperaturas mínimas continuarán entre -5 y -3 grados, mientras que en el valle se mantendrán cercanas a los 0 grados y en el trópico las mínimas estarán entre 13 y 14 grados.



La autoridad también explicó que existe la posibilidad del ingreso de un nuevo frente frío al país durante la próxima semana, aunque aún se evalúa si tendrá incidencia en Cochabamba y si provocará un nuevo descenso de las temperaturas.



Mientras tanto, las prendas de invierno vuelven a ocupar un lugar importante en la rutina diaria de la población. En mercados y centros comerciales, las chompas, bufandas, gorros y guantes son algunas de las opciones más buscadas por quienes salen temprano.