Gobernación alerta de un posible incremento en las tarifas de agua y pide información a la AAPS

El vocero de la Gobernación de Cochabamba, Sergio de la Zerda, y el asesor general, Santos Mamani, expresaron hoy su preocupación por el impacto que tendría en la economía de las familias cochabambinas el posible incremento de las tarifas del agua potable, como consecuencia del nuevo esquema económico implementado por el Gobierno nacional, según un reporte de prensa.

Durante la conferencia, De la Zerda a momento de dar lectura del comunicado institucional advirtió que el reciente cambio en la política cambiaria y el incremento de la Unidad de Fomento a la Vivienda (UFV) podrían derivar en un aumento de las facturas del servicio de agua potable en Cochabamba y el resto del país debido a que varias Empresas Prestadoras de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (EPSA) tienen sus estructuras tarifarias indexadas a este indicador.

"La Gobernación expresa su profunda preocupación por la economía de las familias cochabambinas y bolivianas. Luego del incremento anunciado en las tarifas de energía eléctrica, ahora advertimos sobre una inminente alza en el costo del agua potable, lo que representará una nueva carga económica para la población", manifestó el vocero.

Explicó que tanto Misicuni como Semapa comercializan el agua considerando el valor de la UFV, situación que, según las estimaciones técnicas de la Gobernación, podría traducirse en un incremento inicial de al menos 15% en las facturas del próximo mes. Asimismo, señaló que el aumento del precio del dólar también encarece la importación de insumos y equipos utilizados para la potabilización del agua, lo que podría generar incrementos aún mayores en las tarifas.