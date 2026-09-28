Cochabamba lleva 17 ejemplares a la Expoferia Nacional de Camélidos

Los ganadores de la XVIII Expoferia Departamental de Camélidos participaron el sábado en la XVI Expoferia Nacional de Camélidos que se realiza en el departamento de Potosí.

El secretario de Desarrollo Productivo Oscar Casillas, junto a una comitiva de técnicos y productores de los municipios de Tiquipaya, Morochata, Bolivar, Quillacollo y otros llegaron hasta el departamento de Potosí para mostrar el potencial que tiene el departamento de Cochabamba en la producción del ganado camélido.

“Cómo Cochabamba somos productores de camélidos, tanto en llamas, como alpacas; en la variedad de K’ara y thampulli, estamos representando al departamento en esta Feria mostrando nuestro potencial productivo”, señaló Casillas.

El secretario de Desarrollo Productivo indicó, que el apoyo al sector de producción de camélidos, será permanente, durante la gestión del gobernador Leonardo Loza y partir de este año se recuperó este tipo de espacios para mostrar el potencial del departamento de Cochabamba en la crianza del ganado camélido.

“En esta oportunidad hemos venido con 17 muestras, entre llamas y alpacas, para participar de la Feria, con seguridad obtendremos los primeros lugares en la premiación”, sostuvo.

Los comunarios destacaron el apoyo del Gobierno Departamental, que permitió su participación en eventos nacionales después de varios años y fortaleció el respaldo a los productores de camélidos.