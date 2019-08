Mat&Marti: Una emprendedora se inspira en sus hijos para crear objetos

Inspirada en sus pequeños hijos, Andrea Saravia, de 29 años, se animó a convertir sus habilidades adquiridas en la maternidad en un pequeño emprendimiento.

Así nació Mat&Marti, de los nombres de los hijos de Andrea, Mateo y Martina.

La joven cuenta que trabajaba en una empresa cuando se embarazó de Mateo. El tiempo no le alcanzaba y poco después llegó Martina.

“Ya no podía seguir en trabajo de oficina. Era muy agotador. Así que viendo a los chicos y organizarme con ellos en casa es que empecé a hacer primero portalibros. Vi que querían tener sus libritos en algún lugar bonito y ordenarlos. Ahí empezaron mis ideas”, dice.

Después vio que su pequeña hija quería llevar sus juguetes a todo lado y le confeccionó mochilas de tela.

En todas sus confecciones ayudaban sus hijos y de esta forma Andrea además creó un vínculo especial.

“Me han inspirado mis hijos porque yo no podría saber qué es lo que necesitan los niños si no fuera por ellos”, explica la emprendedora.

Mirando afuera

Los elogios que recibió de sus papás y de su pareja le animaron a llevar el pasatiempo con sus hijos a otros nivel, pensando en un pequeño negocio. “Lo hecho a mano es más valioso y creo que a los niños hay que transmitirles esto”, señala Andrea. Cree que es diferente comprar una mochila fabricada en serie y en otro país lejano a adquirir un objeto en el que además, durante el proceso, los artesanos le han puesto un sentimiento.

“Estás comprando algo hecho en máquinas, sale de ahí y no hay ese trabajo que estás haciendo con amor y todo. Yo lo veo incluso como una energía positiva que se manda a los niños cuando un objeto está hecho con las manos”, dice.

Con este mensaje, Mat&Marti quiere llegar a más gente y la marca ya empieza a ser conocida principalmente en las ferias artesanales que son organizadas por varios grupos en Cochabamba cuando se acercan fechas especiales.

Oferta

¿Qué ofrece Mat&Marti? Mochilas con distintos diseños, estuches, portalibros, cajas de juguetes y juegos de dominó son parte del stock actual de productos.

Un elemento de valor extra es que Andrea busca aportar al medio ambiente trabajando con material reciclado.

Por ejemplo, para algunas mochilas utiliza telas que ya fueron usadas y también madera que es desechada.

La emprendedora también acepta que sus clientes le lleven telas o los materiales que gusten para fabricar los objetos incluso con diseños originales.

En su lista de prioridades está empezar a hacer juguetes didácticos y otros que interactúen.

Acogida y competencia

Mat&Marti se ha hecho conocer también en las redes sociales y ha sido bueno el interés de la gente.

“Han salido muchas mochilitas, no sólo aquí en Cochabamba, las han llevado como regalo al exterior”, dice Andrea.

Agrega que, sin embargo, hay mucha competencia en las calles y mercados, y con poco stock es difícil hacer frente a la producción en serie.

“La gente no ve mucho el valor en lo artesanal, la gente no valora, no tiene el conocimiento de lo que es el trabajo hecho a mano”, se queja.

La emprendedora asegura que si se valorara más lo artesanal, tal vez se animaría a abrir una tienda, pero por el momento lo ve difícil porque requiere una gran inversión que puede no ser compensada.

“No tengo una fábrica, solamente soy yo”, indica.

De todas formas, la imaginación y creatividad de Andrea y de sus hijos son inagotables y la pequeña empresaria quiere seguir fabricando cosas que ayuden a su familia y a otras.

REDES SOCIALES Y FERIAS ARTESANALES

Los productos de Mat&Marti pueden ser adquiridos haciendo pedidos a través de las redes sociales del emprendimiento. Tiene cuentas en Facebook e Instagram.

Andrea también lleva su oferta a las ferias de artesanos que se realizan en diferentes lugares de la ciudad y en fechas especiales como Navidad, el Día de la Madre, Día del Niño, Día de la Amistad y otros eventos similares.