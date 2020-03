Parada: “El escenario para pedir incremento salarial ha cambiado”

El ministro de Economía, José Luis Parada, ratificó que se analiza la propuesta de la Central Obrera Boliviana (COB) para el incremento salarial, pero asegura que el “escenario” es diferente con la pandemia del Covid-19 y pidió racionalidad a todos los sectores.

“Hemos recibido el pliego petitorio de la COB y lo estamos analizando. Consideramos que no son las mismas condiciones de la última situación que hubo, donde no había coronavirus y no se había caído el precio del petróleo”, dijo Parada.

En tanto, el secretario general de la COB, Juan Carlos Huarachi, señaló que mantienen su pedido de incremento salarial del 10 por ciento al haber básico y del 15 por ciento al salario mínimo nacional.

Parada indicó que se busca llegar a un acuerdo lo antes posible para dar certidumbre al país.

El presidente de la Federación de Entidades Empresariales de Cochabamba (FEPC), Javier Bellot, considera que este incremento debe paralizarse por la situación difícil que atraviesa el país por la pandemia del Covid-19.

Al respecto, Huarachi señaló que la COB entiende la preocupación de los empresarios, pero resaltó que el tema deberá ser tratado durante la reunión que tendrán con las autoridades de gobierno.

Parada ratificó que se iniciarán las mesas de diálogo con la COB y apeló a la “madurez” del ente matriz para definir un incremento acorde a la realidad y posibilidades de la economía nacional.

En días pasados, ya se advirtió que el coronavirus afectará a la economía nacional, sobre todo a partir del segundo semestre del año.