Creemos sospecha que YPFB se presta para "lavado de dinero" con la compensación a cocaleros

La bancada de Creemos denunció, este miércoles, que la compensación económica de $us 1.6 MM entregada por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) a las seis federaciones del Trópico de Cochabamba es parte del "lavado de activos", para justificar la millonaria cantidad de dinero que maneja el sector cocalero producto del narcotráfico.

“Nuestra estimación nos lleva a suponer que se trata de un lavado de activos, lo que le paga YPFB es una fachada para que las federaciones del Trópico de Cochabamba estén mostrando movimiento de dinero, están lavando plata en Chapare y lo están haciendo con dinero que es todos los bolivianos dinero de YPFB”, sostuvo el diputado Erwin Bazán.

“El tema de fondo es que las federaciones del Trópico de Cochabamba manejan más o menos 30 mil hectáreas de cultivos hoja de coca, estudios muy serios estiman que esto por producto del narcotráfico genera más de $us 2.000 MM, por el tráfico de cocaína. Los $us 1.6 MM no significativo frente a la gran economía que manejan estas federaciones”, agregó.

Señaló que las poblaciones originarias, a las que efectivamente se les debe compensar por el daño ambiental ocasionado con la construcción del ducto Carrasco- Chapare han sido deliberadamente marginadas, debido al destino que se presume los $us 1.6 MM destinados a los productores de coca del Trópico de Cochabamba.

En este mismo sentido, afirmó que en cumplimiento a la Ley N° 3058/05 de Hidrocarburos art. 119 y 120 las conclusiones del estudio técnico de impacto ambiental debió ser socializado con los pueblos originarios, principalmente para cuantificar los montos de compensación que se les debe pagar, información que no presentada a los directos afectados que son los pueblos originarios.