Medinaceli: Bolivia importa 90% de diésel y 50% de gasolina “por un mal manejo” en 20 años

El ministro de Hidrocarburos y Energías, Mauricio Medinaceli, señaló ayer que Bolivia importa actualmente el 90% de diésel y el 50% de gasolina debido al “mal manejo” del sector durante los últimos 20 años de gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS).

“Las personas que conocemos el sector de hidrocarburos sabemos que toda una mala gestión de 20 años redundó en lo que tenemos ahora donde más del 90% del consumo de diésel se importa y más del 50% de consumo de gasolina se importa”, dijo la autoridad en contacto con Bolivia Tv.

El ministro explicó que cuando le tocó entregar esta cartera de Estado al MAS, el año 2006, “Bolivia no importaba gasolina y toda la gasolina que se consumía en el país se producía en el país”.

“La mala y pésima gestión del MAS en materia de hidrocarburos” ocasionó una menor producción de gas natural, petróleo y condensado y un incremento en los volúmenes de importación de diésel y gasolina, según la agencia Abi.

Ello “responde a un mal manejo del sector de hidrocarburos de los últimos 20 años”, recalcó.

Añadió que ante esta situación estructural con la que el Estado está lidiando, lo que ahora se hace es investigar la “mano negra”, a la que hizo mención Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), que afectó la operación de algunas plantas de hidrocarburos.

La estatal petrolera encara una reestructuración técnica y un fortalecimiento con transparencia.