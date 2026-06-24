YPFB agiliza controles y prevé regular suministro hasta el fin de semana

Ante las filas que se registran en las estaciones del servicio del país a pesar de que se han levantado los bloqueos, el Gobierno nacional aseguró que verifican la calidad del combustible y que se prevé regularizar el suministro hasta el fin de semana.

El ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco, afirmó: “La demanda es muy amplia este momento por las colas que se han producido por no haber tenido gasolina durante tanto tiempo, creemos que hasta el fin de semana ya todo debería regularizarse”.

Blanco explicó que el lunes se envió a Cochabamba muestras de gasolina, en un avión de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), para “agilizar todo el proceso de verificación de calidad del combustible”, según un reporte de Abi.

“Estamos buscando los mecanismos para que esto se agilice, incluso alquilamos un avión”, mencionó.

Remarcó que el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Sebastián Daroca, y su equipo comercial y logístico trabajan arduamente para acelerar la verificación del combustible.

Para fortalecer el abastecimiento de combustibles líquidos en el departamento de La Paz, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) amplió ayer martes a 4 millones de litros los despachos de Diésel Oil y Gasolina Especial.



“Desde la Planta de Almacenaje de Hidrocarburos Líquidos Senkata se despacharon 2.500.000 litros de Diésel Oil destinados a estaciones de servicio urbanas y de las provincias del departamento de La Paz, y 1.500.000 litros de Gasolina Especial para los surtidores de las ciudades de La Paz y El Alto”, informó el gerente de Comercialización de YPFB., Fernando Cuevas.

Verifican la calidad

El presidente Rodrigo Paz, afirmó que el Gobierno nacional está trabajando en verificar la calidad del combustible.

“Estamos verificando toda la calidad del combustible”, aseveró en contacto con los medios de comunicación.

Paz indicó que llegaron 140 cisternas, pero que no se puede mandar directamente a las estaciones de servicio sin hacer el control. “Que llegue buena gasolina, buen diésel, eso es lo importante, pero que llegue con los controles de calidad que hemos puesto”, dijo.