ASFI controla aplicación de tipo oficial en casas de cambio

Economía
ABI
Publicado el 01/07/2026 a las 20h19
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La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) desplegó un plan de control en casas de cambio de todo el país, con el objetivo de verificar el cumplimiento del tipo de cambio oficial en la compra y venta de dólares, así como evitar prácticas especulativas en el mercado cambiario.

Durante los operativos, los supervisores de la ASFI realizan verificaciones en establecimientos autorizados para constatar que las pizarras informativas exhiban de manera visible los valores de compra y venta de la divisa estadounidense, conforme a la normativa vigente.

En el marco de estos controles, se identificaron casas de cambio que mantenían sus pizarras exteriores en blanco, ante lo cual el personal de supervisión instruyó la colocación inmediata de los precios en lugares visibles al público.

Además, la ASFI fiscaliza el cumplimiento del margen permitido de hasta 10 centavos de boliviano de diferencia entre el precio de compra y venta, en relación con el tipo de cambio oficial publicado cada día, desde el lunes último, por el Banco Central de Bolivia (BCB).

Como parte de los operativos, también se detectaron establecimientos que realizaban actividades cambiarias sin contar con la licencia de funcionamiento correspondiente, por lo que se procedió a su clausura inmediata, advirtiendo que la reincidencia derivará en acciones legales contra los responsables.

La entidad reguladora destacó que la mayoría de las casas de cambio autorizadas cumple con la normativa vigente; sin embargo, ratificó que los controles serán permanentes y se encuentran reforzados en el marco del régimen cambiario flexible, con el objetivo de fortalecer la transparencia y proteger a la población en las operaciones de cambio de divisas.

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