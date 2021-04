Putin: Quienes amenacen seguridad de Rusia se arrepentirán

Moscú |

Rusia siempre defenderá sus intereses ante quienes se nieguen a dialogar y eligen un tono egoísta y arrogante, advirtió ayer el presidente Vladimir Putin, en su mensaje anual ante la Asamblea de la Federación (Parlamento).

Putin dijo que “lamentablemente”, la práctica de sanciones ilegales y por motivos políticos se está convirtiendo en costumbre de los “toscos intentos de unos de imponer su voluntad a otros por la fuerza”.



El presidente ruso alertó que tal práctica “está degenerando en algo mucho más peligroso”, y puso como ejemplo el reciente intento de organizar un golpe de estado en Bielorrusia y de asesinar a su presidente, Alexandr Lukashenko.



Subrayó el hecho de que acciones tan flagrantes no encuentren la condena de Occidente. “Nadie parece darse cuenta de esto. Todo el mundo finge que no pasa nada en absoluto”, denunció.



Puso los ejemplos de los presidentes Víctor Yanucovich, en Ucrania; y de Nicolás Maduro, en Venezuela; contra quienes también se organizaron de golpes de Estado e intentos de asesinatos, con lo cual, opinó, se han cruzado todas las fronteras.



El presidente señaló que, al mismo tiempo, las acciones hostiles contra Rusia tampoco se detienen, “por cualquier motivo, y la mayoría de las veces sin ningún motivo”.

En su mensaje al legislativo, indicó que tal pareciera que decir algo más fuerte contra Rusia se ha convertido en un nuevo tipo de deporte, ante lo cual, sin embargo, “nos comportamos de una manera sumamente comedida”, opinó.



“A menudo no respondemos en absoluto no solo a las acciones hostiles, sino también a la grosería absoluta”, aseguró Putin, a la vez que llamó la atención sobre el interés marcado de Rusia por mantener buenas relaciones con la comunidad internacional.



El presidente significó que el país no quiere cortar los lazos con ningún otro, pero subrayó que si alguien percibe las buenas intenciones “como indiferencia o debilidad” sabrá que “la respuesta de Rusia será asimétrica, rápida y dura”.



Advirtió que los organizadores de cualquier provocación que atente contra los intereses fundamentales de la seguridad del país “lamentarán lo que han hecho de una manera que no lamentan desde hace mucho tiempo”.