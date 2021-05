HRW denuncia que Policía colombiana lanza proyectiles desde tanquetas

Bogotá |

La Policía ha lanzado "proyectiles múltiples" desde tanquetas a las personas que protestan en Colombia desde hace nueve días y que, justamente, reclaman contra la brutalidad policial que, según la ONG Temblores, ha dejado 37 víctimas mortales, denunció ayer Human Rights Watch (HRW).



"Con testigos presenciales y verificación digital de videos hemos corroborado el uso de tanquetas con lanzadores de proyectiles múltiples dirigidos a manifestantes. Es un arma peligrosa e indiscriminada", expresó el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, en un mensaje publicado en sus redes sociales.



Vivanco, que pidió al Ministerio de Defensa "dar explicaciones" sobre el uso de esta arma, publicó un video en el que se ve cómo policías lanzan desde una tanqueta proyectiles a un grupo de manifestantes en Bogotá.



Es la respuesta a varios videos que circularon a principios de esta semana, y que causaron dudas sobre su procedencia, pues se veían proyectiles lanzados en Bogotá como si fuera un escenario de guerra.



Por otra parte, el director para las Américas de HRW aseguró el miércoles que esa ONG ha recibido 31 denuncias sobre muertes durante las manifestaciones, de las cuales ha podido corroborar 11, la misma cifra de víctimas mortales que ha confirmado la Fiscalía colombiana.



"Las protestas en los últimos años en Colombia generan enormes dudas sobre si la Policía -y en especial el Esmad (Escuadrón Móvil Antidisturbios)- son capaces de respetar plenamente los DD.HH. en estas circunstancias", agregó Vivanco en otro mensaje publicado esta semana en sus redes sociales.



Uso exclusivo de la fuerza



Esta denuncia se suma a la hecha el pasado martes por Amnistía Internacional (AI), que pidió a las autoridades colombianas "poner fin a la represión de las manifestaciones" y pidió al Gobierno "cesar la militarización de las ciudades", implementada bajo la figura de "asistencia militar", y respetar.



También exigió que se garantice que "los derechos humanos se encuentren en el centro de cualquier propuesta de política pública", incluso la reforma tributaria que se proponga tras el retiro de la iniciativa que desató las protestas.



El Cuerpo de Verificación Digital de AI evidenció, a través de material audiovisual, "el uso excesivo e innecesario de la fuerza por parte de la Fuerza Pública en el control de las manifestaciones".



"Las autoridades colombianas deben investigar de forma rápida, independiente e imparcial todas las denuncias de uso excesivo e innecesario de la fuerza contra manifestantes, que ha dejado como saldo docenas de personas muertas y heridas, detenciones arbitrarias, actos de tortura y violencia sexual, y denuncias de personas desaparecidas", afirmó la directora para las Américas de AI, Erika Guevara.



Ataques contra la misión médica



Según el Ministerio de Salud, de los 189 ataques contra la misión médica en lo que va de año, 126 han ocurrido desde el pasado 28 de abril cuando comenzaron las manifestaciones, que fueron encendidas por una reforma tributaria del Gobierno que ya fue retirada.



"64 de esos reportes corresponden a amenazas y a lesiones directas contra el personal de salud y 62 más contra ambulancias, sus tripulaciones y en ocasiones contra los pacientes mismos", expresó el jefe de la Oficina de Gestión Territorial, Emergencias y Desastres del Ministerio de Salud, Luis Fernando Correa.



Igualmente denunció que hubo "restricción" en el tránsito de medicamentos y equipos, como es el caso de los camiones que transportan oxígeno.



Los departamentos más afectados son el Valle del Cauca, con 58 casos y cuya capital Cali ha sido el mayor foco de la violencia en las manifestaciones, y Norte de Santander (fronterizo con Venezuela), con 37.



"El sector salud hace un llamado al respeto, empatía y apoyo por parte de los manifestantes y sus líderes hacia el personal sanitario, ya que, sin el libre tránsito de pacientes, insumos y medicamentos, el sistema de salud estará sin la capacidad de respuesta que requieren los usuarios en medio de una pandemia como la actual", concluyó el funcionario.

Llamado al diálogo

El gobierno de Colombia llamó ayer a un diálogo entre "quienes marchan" y "quienes no marchan" en las protestas contra el presidente Duque.



"Hay que escuchar a todos los sectores del país, pero también el país tiene que escuchar al gobierno. Incluye a quienes marchan, pero también a quienes no marchan", dijo a Blu Radio el consejero presidencial Miguel Ceballos, mediador del gobierno con los manifestantes.



Las conversaciones empezaron miércoles con el liderazgo del consejero y la participación de la fiscalía, procuraduría, defensoría del pueblo y gremios económicos.



"La voluntad del gobierno fue invitar primero a quienes organizan el Comité Nacional del Paro, pero entendiendo que estas movilizaciones no se agotan en ese grupo", añadió.



Duque enfrenta desde 2019 masivas protestas en todo el país, que volvieron con fuerza el 28 de abril en rechazo a una reforma fiscal ya retirada.



Sindicatos, estudiantes, indígenas, ambientalistas, entre otros sectores se congregaron alrededor del llamado Comité Nacional del Paro para exigir cambios en las políticas del gobierno conservador.

Samper advierte “escenario de guerra”



El expresidente de Colombia, Ernesto Samper Pizano, denunció que se ha creado "un escenario de guerra" en su país de cara a las elecciones y que se "han polarizado en extremo las posiciones", lo que derivó en la actual crisis de violencia y represión.



Los senadores de ese país Iván Cepeda y Antonio Sanguino lamentaron la situación que atraviesa su país, resaltaron la crisis de derechos humanos y propusieron soluciones inmediatas.



"Hoy Colombia vuelve a ser noticia por las circunstancias negativas que está padeciendo por las violaciones a los derechos humanos en medio de las protestas", dijo Samper.



Resaltó dos factores para entender las movilizaciones sociales: "Primero, la austeridad en las respuestas sociales del gobierno en medio de la pandemia, la pobreza subió a un 42 por ciento y la tasa de desempleo se duplicó. Además, mientras la vacunación va por las escaleras, los contagios van en ascensor", destacó el exmandatario.



"El segundo factor fue la reforma tributaria impulsada por el gobierno y fue el elemento detonante, ya que golpea los salarios, las pensiones y directamente a la clase media", subrayó Samper.



Se ha buscado "polarizar ideológicamente el espectro político reemplazando el poder civil por el militar en el manejo de cuestiones de orden público", dijo.