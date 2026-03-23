Accidente de avión Hércules en Colombia deja más de 30 muertos

Mundo
Infobae y Deutsche Welle
Publicado el 23/03/2026 a las 20h53
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Un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) se accidentó este lunes al despegar de la localidad amazónica de Puerto Leguízamo, llevaba 125 personas a bordo, en su mayoría militares.

"Tenemos 114 pasajeros a bordo y once tripulantes. En este momento sabemos que hay 48 heridos que han sido rescatados, es una cifra preliminar", dijo el comandante de la FAC, general Carlos Silva, en un vídeo divulgado en X.

Carlos Claros, secretario de Gobierno de Puerto Leguízamo (Putumayo) confirmó la cifra de víctimas fatales tras el accidente de un avión Hércules de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC).

"Infortunadamente, tenemos 33 personas fallecidas en la morgue del municipio de Leguízamo", afirmó, visiblemente afectado por la tragedia que golpea al municipio, en conversación con Noticias RCN.

Según Claros, además de los fallecidos, se atendieron 81 heridos en el Hospital María Angelines y en el Dispensario Naval. De ellos, 58 personas fueron evacuadas: 8 trasladadas hacia Florencia, dos al Hospital Militar y 48 que se dirigían a Bogotá.

"Estamos aquí todas las instituciones que hacemos parte del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, evaluando las situaciones, pero sobre todo haciendo todo lo posible para poder sacar a los soldados heridos de este terrible accidente", explicó para el medio en mención.

El secretario destacó la participación de la comunidad local: Debo "agradecer al pueblo de Leguízamo, que se volcó a ayudar a atender este lamentable accidente a un kilómetro de aquí del casco urbano. Entre todos, mototaxistas, campesinos, indígenas, bomberos voluntarios, Defensa Civil, personal del Ejército de la Armada, nos ayudaron mucho", dijo el funcionario.

"De verdad, y en tiempo récord pudimos traer estas 81 personas aquí al Hospital María Angelines, el hospital de segundo nivel, y al Dispensario Naval para darles los primeros auxilios", relató Claros.

La coordinación con las fuerzas militares fue clave en la atención de los heridos. Según el secretario, la Fuerza Aeroespacial, la Armada y el Ejército colaboraron para movilizar el Hércules hacia Puerto Asís y Bogotá, logrando evacuar a los afectados.

“En una gestión maratónica con la Fuerza Aeroespacial, la Armada, el Ejército, logramos sacar a esas personas que ya están rumbo a Puerto Asís y a Bogotá directamente", señaló.

Aunque el secretario municipal informó sobre 33 víctimas fatales, ni la Fuerza Aérea Colombiana ni ninguna entidad estatal han publicado un comunicado oficial con el número exacto. Hasta ahora, el presidente Gustavo Petro fue la última autoridad en mencionar una cifra,y únicamente reportó el caso de una persona.

Los ejércitos de Colombia y Ecuador combaten a los poderosos carteles de droga que operan en la zona fronteriza, donde se han registrado fuerte actividad militar y bombardeos en las últimas semanas.

Este es el segundo accidente de un avión C-130 Hércules en Sudamérica en menos de un mes. Un avión de carga militar boliviano que transportaba billetes bancarios se estrelló al aterrizar cerca de La Paz el 27 de febrero, y dejó al menos 24 muertos.

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