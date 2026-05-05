España acogerá en Islas Canarias al crucero del hantavirus

Mundo
DW
Publicado el 05/05/2026 a las 23h18
ESCUCHA LA NOTICIA

El gobierno de España anunció el martes que recibirá en las islas Canarias al crucero afectado por un posible brote de hantavirus dentro de "3 a 4 días", pero precisó que aún no se definió qué puerto en concreto acogerá el navío.

El MV Hondius está en alerta sanitaria después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) informara el sábado que se sospechaba que un hantavirus -propagado por roedores infectados- había provocado la muerte de tres pasajeros.

El barco bajo bandera neerlandesa, que partió el 1 de abril de Ushuaia, sur de Argentina, para una expedición por el Atlántico, está fondeado desde el domingo frente a Praia, la capital del archipiélago africano de Cabo Verde, actualmente con 88 pasajeros y 59 tripulantes de 23 nacionalidades.

"El Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) está realizando un examen exhaustivo del barco para determinar qué personas deben ser evacuadas de urgencia en la propia Cabo Verde. El resto seguirán rumbo Canarias, donde esperan arribar en el plazo de 3 ó 4 días", informó el Ministerio de Sanidad español.

"Una vez allí, tripulación y pasajeros serán convenientemente examinados, atendidos y trasladados a sus correspondientes países", añadió en un comunicado.

Apuntó que la atención y los traslados "se realizarán en espacios y transportes especiales habilitados ad hoc para esta situación, evitado todo contacto con la población local y velando en todo momento por la seguridad del personal sanitario".

Según el Ministerio de Sanidad español, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha explicado que Cabo Verde "no puede realizar esta operación" y que las islas Canarias "son el lugar más próximo con las capacidades necesarias".

El gobierno español también ha aceptado una petición formal de Países Bajos "para acoger al médico del MV Hondius, que se encuentra en situación grave, y que será trasportado a Canarias en un avión", señaló además.

El martes, la OMS informó de siete casos, dos confirmados en laboratorio y cinco sospechosos. Tres personas han muerto en relación con el brote: una pareja de septuagenarios neerlandeses y un pasajero alemán.

Tus comentarios

Lo más compartido

1
Trump envía buques de guerra a Ormuz para romper bloqueo de Irán
2
Legisladores de Alianza Unidad denuncian intento de golpe de Estado y apuntan a Evo, Condori y la COB
3
Caso 'Maletas': Oviedo apunta a fallas en controles de Aduana
4
Transporte paraliza hoy al país y la COB anuncia marchas en las calles
5
El Legislativo instala sesión para interpelar al ministro Oviedo por el caso maletas

Más en Mundo

05/05/2026
El petróleo cae por debajo de los 110 dólares a pesar del repunte de las tensiones en Oriente Próximo
 El precio de petróleo Brent, de referencia en Europa, cae por debajo de los 110 dólares, hasta los 109,80, lo que supone un desplome diario de 4%, a pesar de...
Ver más
05/05/2026
Trump envía buques de guerra a Ormuz para romper bloqueo de Irán
Estados Unidos ha lanzado la operación de Donald Trump para abrir una ruta a través del estrecho de Ormuz para cientos de barcos atrapados con sus...
Ver más
Partió de Ushuaia con rumbo a Cabo Verde, cuyo Gobierno le prohibió atracar en sus puertos. Hay 149 personas a bordo, seis de ellas se infestaron, tres murieron.
Ver más
04/05/2026
Crucero afectado por brote de hantavirus busca dónde desembarcar
El narcotraficante mexicano Joaquín 'El Chapo' Guzmán ha presentado una carta manuscrita a un juez del Distrito Este de Nueva York en la que pide su extradición a México y alega que han sido violados...
Ver más
04/05/2026
'El Chapo' Guzmán pide su extradición a México y denuncia violación de sus derechos en EE. UU.
El emirato de Fuyaira (Emiratos Árabes Unidos) ha informado este lunes de un "gran incendio" en sus instalaciones petroleras que achaca al impacto de un dron iraní.
Ver más
04/05/2026
Un dron iraní causa un gran incendio en instalaciones petroleras de Fuyaira, Emiratos Árabes Unidos
El 26 de abril del año 1986, una nube radiactiva de mil metros de altura se elevó por toda la ciudad soviética de Prípiat, en la actual Ucrania. Era una columna de gases que emanaba de la central...
Ver más
03/05/2026
Chernóbil, a 40 años del desastre nuclear y tras recientes ataques de drones rusos
En Portada
05/05/2026 País
Confederación de Choferes dialogará el miércoles con el Gobierno
Su dirigencia estaba convocada este martes a la casa Grande del Pueblo. El líder de esa organización indica que aceptan la invitación, pero los dirigentes...
vista
05/05/2026 País
Gobierno planteará “no volver al pasado", en Gran Encuentro Nacional
La cita es en Cochabamba el sábado 9 de mayo. El Ejecutivo envió casi 600 invitaciones a autoridades electas recién posesionadas, líderes políticos, sociales,...
vista
05/05/2026 Seguridad
Juicio contra Morales comienza el lunes 11 de mayo
Será presencial, en la sala de audiencias del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija. El Fiscal de ese departamento pidió a la Policía ejecutar acciones...
vista
05/05/2026 País
Ministro de Gobierno evita la censura parlamentaria
Marco Antonio Oviedo fue interpelado este martes por la Asamblea Legislativa, en una sesión que se prolongó por más de 12 horas.
vista
05/05/2026 Cochabamba
Arranca la industrialización de la basura en Cotapachi y harán compost en Sacabamba
La secretaria de Planificación y Medio Ambiente, Gabriela Encinas informó este martes que a partir de hoy se iniciará con la industrialización de la basura....
vista
05/05/2026 País
El Legislativo instala sesión para interpelar al ministro Oviedo por el caso maletas
Con 45 minutos de retraso, la mañana de este martes se instaló la séptima sesión ordinaria de la Asamblea Legislativa Plurinacional, para la interpelación del...
vista
Actualidad
Se trata de un exgerente investigado, igual que el expresidente y otros tres ex altos funcionarios del BCB, por...
Ver más
05/05/2026 Seguridad
Aprehenden a otro exejecutivo del BCB por el caso de bonos soberanos
La cita es en Cochabamba el sábado 9 de mayo. El Ejecutivo envió casi 600 invitaciones a autoridades electas recién...
Ver más
05/05/2026 País
Gobierno planteará “no volver al pasado", en Gran Encuentro Nacional
Será presencial, en la sala de audiencias del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija. El Fiscal de ese...
Ver más
05/05/2026 Seguridad
Juicio contra Morales comienza el lunes 11 de mayo
“Hay que tener moral para hablar. Y si uno gana menos o más hay que decirlo. Hay que mostrar la papeleta (de pago),...
Ver más
05/05/2026 País
Líder de la COB gana Bs 27.000 mensuales, según el ministro de Trabajo
Deportes
Después de una impecable lucha de tres horas y un minuto de partido, Hugo Dellien quedó a un paso de acceder al cuadro...
Ver más
05/05/2026 Tenis
Hugo Dellien protagoniza una dura batalla y cae en el Masters 1000 de Roma
El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) declaró inadmisible la apelación que presentó el Club Jorge Wilstermann en...
Ver más
05/05/2026 Fútbol
Wilstermann pierde en el TAS y se confirma su descenso
Después de una ardua jornada en la que superó al francés Van Assche por 2-0 con parciales de 6-2 y 7-5, el tenista...
Ver más
05/05/2026 Tenis
Hugo Dellien sorprende en el Máster 1000 de Roma y buscará clasificar al cuadro principal
Hugo Dellien tuvo un gran debut en el Masters 1000 de Roma ante el francés Luca Van Assche, número 98 del mundo, al...
Ver más
04/05/2026 Tenis
Hugo Dellien avanza a segunda ronda de la qualy en el Masters 1000 de Roma
Doble Click
El cantante puertorriqueño Bad Bunny sorprendió en la Met Gala al comparecer disfrazado de anciano.
Ver más
05/05/2026 Espectáculos
El cantante Bad Bunny sorprende y 'envejece' para la Met Gala 2026
Una veitena de poetas de seis naciones estarán presentes en la octava edición del Festival Internacional de Poesía...
Ver más
05/05/2026 Cultura
La poesía toma Santa Cruz con el octavo Festival de Jauría de Palabras
El estreno del filme nacional “La hija cóndor” marca la agenda cultural cochabambina de la semana 19 de 2026.
Ver más
04/05/2026 Cine
Cartelera: Filme “La hija cóndor” llega atestado de galardones
Desde las primeras páginas de Ñamérica, de Martín Caparrós, el lector siente que no está frente a un ensayo sobre el...
Ver más
04/05/2026 Cultura
Ñamérica, la ñ que nos nombra