Brasil reporta una incautación récord de cocaína escondida en cargamentos de madera procedentes de Bolivia

Mundo
Unitel y Los Tiempos
Publicado el 21/06/2026 a las 21h52
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Brasil ejecutó la Operación Escudo de Madera, en cooperación internacional con Estados Unidos y la Aduana Nacional de Bolivia, logrando identificar pruebas del uso de cargamentos de madera para el transporte internacional de sustancias estupefacientes ocultas en la estructura del material.

"Se ha identificado una operación internacional de narcotráfico de una magnitud sin precedentes: aproximadamente 50 toneladas de cocaína ocultas en unas 260 toneladas de madera", señaló Darío Durigan, ministro de Finanzas de Brasil.

"Según la información compartida por Estados Unidos, las incautaciones realizadas recientemente en Chile y ahora en Brasil están relacionadas, ya que provienen de la misma planta de producción en Bolivia", según el Servicio Federal de Impuestos brasileño.

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