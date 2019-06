Arce pide no exagerar y Urquizu se disculpa

El gobernador de Chuquisaca, Esteban Urquizu, pidió ayer disculpas a la población por el supuesto acoso a una mujer, según se conoció a través de un video difundido por las redes sociales, y calificó el hecho de “error humano”, aunque dijo también que con el tiempo se sabrá si fue cierto o no ese presunto hecho.

El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Héctor Arce, considera el hecho como “demasiado exagerado”.

“Todos podemos tener errores. Ya en su tiempo dirán si será verdad o era montado el video, pero como quieren magnificar. En ese sentido, mil disculpas a todas las hermanas y mujeres. Si es cierto o no, lo importante es reconocer los errores, somos humano”, dijo Urquizu.

Sin embargo, el hecho fue calificado de exagerado, al igual que incluso se solicite la renuncia del gobernador Urquizu.

“Quizás no llegue para un proceso, no hay que ser tampoco demasiado exagerado, sí es una situación lamentable y algún dicho de alguna autoridad. Yo me sumo a esta solicitud respetuosa de que se disculpe para que ese tipo de situaciones no se vuelvan a generar”, sostuvo el ministro Arce.

Sin embargo, asambleístas de oposición consideran que las disculpas expresadas por Urquizu no son sinceras, toda vez que pretende justificar su accionar.

“Se lo ha denunciado penalmente por acoso sexual contra una mujer y tiene que responder ante la justicia ordinaria. Se conoce a través de un video en las redes sociales que el señor Gobernador manosea a una mujer y no podemos ser cómplices de esta actitud nefasta”, sostuvo en Yesenia Yarhui.