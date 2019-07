Interponen denuncia penal contra funcionarios por vulnerar derecho a interrupción legal del embarazo de dos niñas

La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, informó hoy sobre dos denuncias ante el Ministerio Público contra servidores públicos que incurrieron en la vulneración de los derechos de dos niñas de 12 años, oriundas de los municipios de Tiquipaya (Cochabamba) y Monteagudo (Chuquisaca), quienes quedaron embarazadas producto de una agresión sexual y fueron privadas de someterse a una interrupción legal del embarazo.

En el primer caso, la denuncia recae contra personal del Centro de Salud Chapisirca, del Hospital de Tiquipaya y Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Tiquipaya; y en el segundo caso contra personal responsable de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Monteagudo.

La Defensora informó que la institución, en el caso ocurrido en Tiquipaya, tomó conocimiento del caso el 3 de julio pasado y que de acuerdo a los antecedentes, la menor fue atendida en el Centro de Salud Chapisirca, el 18 de marzo, donde se evidenció su situación de embarazo.

El hecho fue comunicado a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de ese municipio; empero, no se informó de forma integral a la víctima y sus padres o tutores de la posibilidad del proceder a la interrupción legal del embarazo, conforme a los alcances de la Sentencia Constitucional 206/2014.

Asimismo, el 21 de marzo, la víctima acompañada de su madre fue atendida en oficina de la DNA en la que presentó una ecografía que establecía un embarazo de más de 22 semanas. En la oportunidad, observó Cruz, tampoco se informó sobre la posibilidad de interrumpir su embarazo el 27 de marzo, cuando se presentó denuncia ante la Felcc por el presunto hecho de violación, ni cuando la niña fue llevada por la DNA al Hospital de Tiquipaya, al día siguiente.

El personal de ese nosocomio se limitó a realizarle una ecografía que reportó de un embarazo y no comunicó del procedimiento que establece la Sentencia Constitucional 206/2014 en estos casos.

La Defensora observó también la influencia que el personal del Hospital ejerció sobre la familia para que desista de dar en adopción al recién nacido, decisión que habría tomado ante la imposibilidad de la interrupción legal del embarazo de forma oportuna.

De todo lo descrito se tiene, detalló, que no se orientó adecuadamente sobre la posibilidad legal de la interrupción del embarazo. También que el personal médico como de la Defensoría de la Niñez no actuaron oportunamente para llevar a cabo esta práctica lícita que es expresión del Derecho Fundamental de la Libertad Sexual e Integridad Física y Psicológica conforme la Sentencia Constitucional 206/2014.

Asimismo, el personal del hospital, dijo, no realizó las acciones del servicio de salud para tratar casos de violencia sexual. "Al permitir la continuidad del embarazo se puso en peligro la salud e integridad física de la niña de 12 años, sometiéndola a un sufrimiento físico y moral de forma", manifestó la Autoridad.

MONTEAGUDO

Sobre el caso de la niña, también de 12 años, víctima de violación en el municipio de Monteagudo, quien recientemente dio a luz, Cruz indicó que la Defensoría del Pueblo decidió interponer una denuncia penal contra la Defensoría de la Niñez de ese municipio.

La responsable de esa oficina municipal informó que conoció el caso hace aproximadamente un mes y medio, y que no realizó acción alguna porque tanto la menor como su madre no habrían prestado la colaboración necesaria; ante todo, debido a que la progenitora habría señalado que no quería ningún tipo de investigación sobre el embarazo de la menor. Sin embargo, el caso no fue denunciado ante la Fiscalía.

Durante el seguimiento realizado al caso, por parte de la Defensoría del Pueblo, se pudo tomar conocimiento que la niña fue sometida a una cesárea en fecha 16 de julio en el Hospital San Antonio de los Sauces de Monteagudo, dando a luz a otra niña con un peso de 3 kilogramos.