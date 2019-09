Jurados electorales tienen hasta el 29 de septiembre para presentar excusas

Conforme al cronograma electoral, desde este lunes 23 hasta el domingo 29 de septiembre los jurados electorales que no puedan ejercer esa designación, en las elecciones del próximo 20 de octubre, tienen una semana para excusarse.

El pasado viernes, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y los Tribunales Electorales Departamentales (TED) designaron a través de una aplicación informática a 207.330 jurados, 198.288 en Bolivia y 9.042 en el extranjero.

La ley establece que dentro de los siete días posteriores a la publicación de las listas de jurados, los designados podrán tramitar sus excusas ante los TED o representantes del TSE en el exterior o notarios electorales.

Son causales para presentar excusas: enfermedad probada con certificación médica, estado de gravidez o embarazo, fuerza mayor o caso fortuito comprobado documentalmente y ser dirigente o candidato de organizaciones políticas, debidamente acreditado.

Asimismo, la norma también contempla sanciones para quienes no cumplan su deber como jurados electorales. Los que no asistan a las juntas o no acudan injustificadamente, o abandonen la mesa de sufragio el día de la votación pagarán una multa equivalente al 30% del salario mínimo nacional vigente, entre otros.