Renuncia de Costas por suspensión de la TREP ahonda la crisis del TSE

La Paz

La crisis desatada por la paralización del conteo rápido de actas de las elecciones nacionales provocó ayer la renuncia irrevocable de Antonio José Iván Costas Sitic, a sus cargos como vocal y vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Costas, el último de los vocales electorales del bloque institucionalista, dijo que su dimisión se debe a la “desatinada decisión del TSE de suspender la publicación de los resultados del sistema de Transmisión de Resultados Preliminares Electorales (TREP)”.

El exvocal aseveró, en una carta, que no participó de la decisión de suspender el conteo de la TREP pese a ser vicepresidente de la Sala Plena.

El domingo, día de las elecciones, el conteo de la TREP se paralizó a las 19:40 cuando arrojaba datos al 83,85% de las actas computadas, dando al binomio del Movimiento Al Socialismo (MAS) 45,71% de los votos frente al 37,84%de Comunidad Ciudadana (CC), una diferencia que daba paso a la segunda vuelta. Sin embargo, 24 horas después y luego de una inexplicable interrupción, reportó un conteo al 95,63% de las actas, con 36,74% para el partido de Carlos Mesa y 46,85% para el oficialismo, diferencia mayor a los 10 puntos que es el requisito necesario para ir a un balotaje.

Para el vocal, esta decisión de interrumpir la TREP provocó la “desacreditación de todo el proceso electoral, ocasionando una innecesaria convulsión social, que espero sea pronto solucionada”.

En contacto con medios radiales,Costas explicó que la suspensión del conteo provocó una innecesaria y compleja situación, que se desbordó hasta llegar a la violencia que se registró el día lunes.

“No tenía sentido suspender la transmisión de la TREP. No pues, yo, definitivamente, no estoy escapando, no estoy dejando el cargo porque no tenga voluntad de trabajo, he demostrado que soy un hombre de trabajo, pero también de principios”, sostuvo en contacto con radio Panamericana.

Costas dijo que su salida del TSE “va a facilitar la solución de los problemas que hay en el país” y aseveró que cumplió con su patria “a la que ama tanto”.

“A mí esa situación (la paralización de la TREP) me causó perturbación, si habíamos realizado un trabajo tan esmerado, esta decisión precipitada de la sala, de no publicar, y hacerlo un día después y ocasionar problemas innecesarios, no fue racional”, explicó.

Costas dijo que, a pesar de la suspensión y la crisis desatada por la TREP, garantiza que los resultados del conteo son verídicos. “Claro que sí (son verídicos), por eso es que esa situación me ha causado perturbación; si habíamos hecho un trabajo esmerado, cuidadoso, habíamos logrado el 94% en la TREP antes de las 22:00, y esa decisión pero totalmente precipitada de la Sala de no publicarlo y hacerlo un día después y provocarnos una situación tan compleja como esta no tiene racionalidad”, dijo.

En contacto con CNN, Costas aseveró que “no se modificó la data” y que la auditoría de la OEA establecerá si hubo irregularidades. Dijo que asistirá si es convocado.

Explicó que la TREP se paralizó por un cambio de servidor no programado que fue detectado por la empresa que audita ese sistema, Ethical Hacking. Aseveró que la empresa que realiza el conteo, Neotec, hizo el movimiento sin reportarlo, lo que fue tomado como un incidente, pero luego el conteo fue retomado al no hallarse irregularidades. Sin embargo, la Sala Plena decidió ya no transmitir los resultados hasta el día siguiente, situación que no fue explicada a Costas.

Las reacciones por esta renuncia fueron inmediatas. El candidato presidencial de Bolivia Dice No (BDN), Oscar Ortiz, aseveró que “esto ahonda el descrédito absoluto del TSE”.

CRONOLOGÍA

1 de octubre de 2018: Renuncia el entonces vicepresidente del TSE, José Luis Exeni, alegando razones de salud, pero según trascendió, también por presiones.

22 de octubre de 2019: La presidenta del TSE, Katia Uriona, renuncia al cargo denunciando “estancamiento y conflicto en la toma de decisiones en la Sala Plena”.

30 de enero de 2019: La vocal Dunia Sandoval renuncia al cargo asegurando que la Sala Plena realizó acciones que favorecen al gobierno del MAS, la instrumentalización de los tiempos electorales y en protesta por la habilitación de Evo Morales y Álvaro García Linera en las elecciones.

22 de octubre de 2019: Renuncia Antonio Costas.

Verificamos cualquier contingencia entre la TREP y el cómputo, los resultados son correctos. Entonces, ¿qué sentido tenía que nosotros suspendamos la transmisión de la TREP? Ninguno” Antonio Costas Exvocal del TSE

Costas es el cuarto vocal en dejar el TSE en los últimos 12 meses

Antonio Costas es el cuarto vocal “institucionalista” del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que renuncia a su cargo en los últimos 12 meses. Además, en ese tiempo, hubo más de 40 despidos y cambios de personal en esta institución.

El 1 de octubre de 2018, el entonces vicepresidente del TSE, José Luis Exeni, renunció a su vocalía argumentando motivos de salud. Sin embargo, trascendió que el exvocal sufría presiones políticas.

El 22 del mismo mes de 2018, la presidenta del TSE, Katia Uriona, dejó el cargo denunciando un “estancamiento en la toma de decisiones referida a temas fundamentales para el resguardo de la institucionalidad y los principios y valores comprometidos por mi persona”.

Uriona detalló que tuvo “fricciones” con otros vocales al momento de aprobar reglamentación para las elecciones primarias.

El 30 de enero de 2019, la vocal Dunia Sandoval dejó el cargo haciendo una dura denuncia de irregularidades dentro el TSE. “En los últimos meses ha sido difícil y en este momento ya es imposible realizar mi trabajo al interior del TSE (…) debido a los cambios de enfoque de la administración del TSE, expresada a través de renuncias y despidos”, aseveró.

Sandoval dijo que, en su labor como vocal, votó en contra de resoluciones como la habilitación del binomio del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales-Álvaro García Linera, y la realización de las elecciones primarias, porque al haber un solo binomio por partido, no tenía sentido hacer un gasto millonario en unos comicios sin competencia.