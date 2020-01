Pacto de Unidad acepta binomio Arce Catacora-Choquehuanca

Las organizaciones sociales aglutinadas en el Pacto de Unidad resolvieron hoy aceptar el binomio elegido por Evo Morales desde la Argentina, después de una larga explicación, de la decisión que brindó el candidato vicepresidencial, David Choquehuanca.

"Por eso he dicho, por la unidad de nuestro instrumento, por la unidad de los aymaras, obreros y campesinos del pueblo boliviano. No nos van a entender (desde Argentina), nosotros entenderemos desde aquí (Bolivia). Participaremos hermanos en las elecciones", manifestó Choquehuanca, al finalizar el ampliado.

Las organizaciones sociales afines al Movimiento Al Socialismo (MAS), aglutinados en el Pacto de Unidad, se reunieron desde tempranas horas en el Mercado Campesino de la ciudad de El Alto, donde discutieron la designación del binomio definido en Argentina: Luis Arce Catacora-David Choquehuanca.

Un sector del Pacto de Unidad no estuvo de acuerdo con la decisión tomada, pero por voto mayoritario, y ante la constante insistencia de Choquehuanca, aceptaron el binomio. Varias voces de dirigentes plantearon una consulta a las bases, pero no fueron tomadas en cuenta.

Choquehuanca intervino en la asamblea en varias oportunidades pidiendo a los dirigentes constantemente que tomen decisiones con responsabilidad. Varias veces recalcó que no hay vuelta atrás ante la decisión de Morales.

"Yo he hablado con el hermano Evo, me ha dicho vamos (a) hacer respetar lo que se ha dicho, no vamos a retroceder", manifestó Choquehuanca en una de sus intervenciones.

Les dijo a los presentes que se siente conforme de ser el acompañante de fórmula de Catacora y aseguró que Morales optó por Arce, hacia la presidencia, por ser uno de los promotores del "proceso de cambio".

Sin embargo, Choquehuanca, en un primer contacto con los medios de comunicación, no quiso referirse al tema de su candidatura y afirmó que esperaba la determinación de las bases sociales. Ante la insistencia de periodistas solo dijo: "Yo no opino nada".

Los sectores sociales del Pacto de Unidad manifestaron días atrás que no iban a aceptar una candidatura impuesta desde el extranjero. En caso de que Morales no declinara su decisión habían anunciado medidas.pero hoy se resolvió aceptar el binomio presidencial.