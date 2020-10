Alabanza, charango y frases polémicas marcan el evento

En medio de una inusitada expectativa, este sábado se realizó el debate en el que participaron los siete candidatos a la primera magistratura del país y respondieron consultas sobre diversos aspectos de la economía nacional. En el mismo no faltaron situaciones curiosas que llamaron la atención de los telespectadores.

En un tenso ambiente, Luis Arce tuvo que soportar el embate de algunos de sus contendores sobre los hechos de corrupción y despilfarro que se registraron en la administración gubernamental de Evo Morales. Le echaron en cara el fracaso de su economía “blindada”, a lo que él respondió que “nunca se refirió ese tema” y que fue un invento de la ultraderecha.

Asimismo, en el inicio de la ronda de preguntas, el candidato de Creemos Luis Fernando Camacho, pese al tiempo breve que se les otorgó para responder a las consultas, pidió un espacio de silencio.

Por otra parte, fue también objeto de críticas debido a la propuesta de las horas de trabajo para jóvenes y mujeres, que posibilitaría estudiar a los jóvenes y a las mujeres que tengan más tiempo de atender en casa.

Asimismo, se advirtió la pericia e identificación del candidato de Comunidad Ciudadana, (CC), Carlos Mesa, con la onda de los jóvenes, que ante diferentes afirmaciones o preguntas salen con el “no, jamás, never in the life”.

Feliciano Mamani de Pan Bol, quien llegó con un charango al evento, al momento de pedir el apoyo de la población a su postulación quiso dejar en claro: “hermanos bolivianos, soy Mamani, seré Mamani, pero nunca seré mamón”.

No faltó los dotes de artista del candidato Chi Hyun Chung, que en sus palabras finales recurrió a la una estrofa de un canto evangélico (…) “en la parte 464 solamente en la parte del coro dice así: ‘Porque él vive (…)’”. Además, ofreció un Gobierno moral de Dios y se despidió con las siguientes palabras: “anchata munaquyqui jallalla Bolivia”.

Arce se refirió en dos oportunidades a su seguridad de ganar los comicios electorales, lo que permitirá a los bolivianos, según su percepción, recuperar la patria.

La candidata de ADN , Bayá, no dejó de calificar al MAS como un gobierno narcoterrorista .

Otro debate

Para este domingo se prevé otro debate presidencial en el que no participará el candidato del MAS, según confirmó ayer. El evento comenzará a las 20:00 en la ciudad de La Paz.