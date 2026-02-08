A más población, los municipios tienen más concejales, según la ley

En Cuchumuela (Villa Gualberto Villarroel), que cuenta con 3.822 habitantes, postulan Carlos Ramírez Almendras (PDC), Luciano Torrico Claros (MTS) y Alan Gálvez (Unidos).



El municipio de Sicaya, con 3.980 habitantes, no registra candidatos consignados hasta el momento.



En Sacabamba, con 4.987 habitantes, participan Fernando Pérez Pardo por Patria Unidos y Jorge Arispe Grageda por Soluciones con Todos.



Mientras que Vila Vila, con 5.244 habitantes, los candidatos son Celso Chumacero Carrión (NGP) y Jorge Maldonado Pozo (Soluciones con Todos).

Municipios poblados



Entre los municipios con mayor población, Sacaba registra 219.092 habitantes y cuenta con once candidatos a la Alcaldía: Limbert Céspedes López (FRI), Marco Antonio Patón Chambí (PDC), Alejandro Quisberth Gamarra (Frente de Unidad Nacional), Riony Villarroel Ledezma (MTS), Wilder Vargas Rosas (NGP), Liriomar Rojas Zambrana (Libre), Javier Isidoro Gonzales Bascope (Patria Unidos), Juan Carlos Coca Morales (Soluciones con Todos), Ángel Quiroga García (APB Súmate), Dora Lizeth Morales Ríos (Alianza Unidos por los Pueblos) y Jorge Edmer Muñoz Valdivia (Unidos).



En Quillacollo, con 166.741 habitantes, disputan la Alcaldía Luis Santa Cruz Torrico (FRI), Edwin Ramiro Vargas Ponce (PDC), Jaime Aduana Quintana (Frente Amplio Patriótico), Carlos Gilbert López Salinas (NGP), Félix Marcos Cabrera Coca (Libre), Héctor Cartagena Chacón (Unidad Nacional de Esperanza), Óscar Octavio Claros Rivas (Patria Unidos), Charles Cristhian Becerra Sejas (Soluciones con Todos) y Sergio Vásquez López (Unidos).



En Villa Tunari, que cuenta con 93.747 habitantes, los candidatos son Víctor Crespo Huisa (MTS) y Homar Claros Panozo (Alianza Unidos por los Pueblos).



Colcapirhua, con 66.505 habitantes, presenta a Guido Alberto Machuca Mérida (FRI), Rumy Tomás Sánchez de Lozada Arce (PDC), Dante Mateo Calle Valencia (Unidad Nacional de Esperanza), Orlando López Vera (Patria Unidos), Wilson Fredy Vilela Saavedra (Soluciones con Todos), Marcelo Cardozo Montaño (APB Súmate) y José Nelson Gallinate Torrico (Unidos).



Finalmente, Puerto Villarroel, con 64.595 habitantes, tiene como candidatos a Pedro Montaño Moya (Patria Unidos), Limber Cossio Arnez (Alianza Unidos por los Pueblos) y Raúl Llave Cáceres (Unidos).

Concejales por municipio



La diferencia poblacional entre municipios también se refleja en la cantidad de concejalas y concejales que conforman los concejos municipales.



En los municipios con hasta 15.000 habitantes se eligen cinco concejales; en aquellos con población de 15.001 a 50.000 habitantes, el número se amplía a siete; mientras que los municipios con 50.001 a 75.000 habitantes eligen nueve concejales.



En contraste, los municipios capitales de departamento y aquellos que superan los 75.000 habitantes, como Cercado, Sacaba y Quillacollo, cuentan con hasta once concejalas y concejales, lo que incrementa la disputa política no solo por la Alcaldía, sino también por el control del Concejo Municipal.

Raqaypampa



Un caso particular es el del territorio indígena originario campesino de Raqaypampa, que constituye el único en el departamento de Cochabamba que elige a sus autoridades bajo normas y procedimientos propios,de su estatuto autonómico, y no mediante el mecanismo ordinario de elección de alcaldes y concejales de los municipios.



En este territorio, los pobladores eligen a su Autoridad Administrativa Autonómica (AAA) que es equivalente a un alcalde y a los miembros de su Consejo de Gestión Territorial (CGT) que equivalen a los concejales; mediante un proceso participativo en el que los votantes forman filas frente a sus candidatos preferidos, respetando sus usos y costumbres; en una jornada que combina la tradición comunitaria y supervisión del Tribunal Supremo Electoral.