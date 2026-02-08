A más población, los municipios tienen más concejales, según la ley

País
Publicado el 08/02/2026 a las 7h54
ESCUCHA LA NOTICIA

En Cuchumuela (Villa Gualberto Villarroel), que cuenta con 3.822 habitantes, postulan Carlos Ramírez Almendras (PDC), Luciano Torrico Claros (MTS) y Alan Gálvez (Unidos).

El municipio de Sicaya, con 3.980 habitantes, no registra candidatos consignados hasta el momento.

En Sacabamba, con 4.987 habitantes, participan Fernando Pérez Pardo por Patria Unidos y Jorge Arispe Grageda por Soluciones con Todos.

Mientras que Vila Vila, con 5.244 habitantes, los candidatos son Celso Chumacero Carrión (NGP) y Jorge Maldonado Pozo (Soluciones con Todos).

Municipios  poblados

Entre los municipios con mayor población, Sacaba registra 219.092 habitantes y cuenta con once candidatos a la Alcaldía: Limbert Céspedes López (FRI), Marco Antonio Patón Chambí (PDC), Alejandro Quisberth Gamarra (Frente de Unidad Nacional), Riony Villarroel Ledezma (MTS), Wilder Vargas Rosas (NGP), Liriomar Rojas Zambrana (Libre), Javier Isidoro Gonzales Bascope (Patria Unidos), Juan Carlos Coca Morales (Soluciones con Todos), Ángel Quiroga García (APB Súmate), Dora Lizeth Morales Ríos (Alianza Unidos por los Pueblos) y Jorge Edmer Muñoz Valdivia (Unidos).

En Quillacollo, con 166.741 habitantes, disputan la Alcaldía Luis Santa Cruz Torrico (FRI), Edwin Ramiro Vargas Ponce (PDC), Jaime Aduana Quintana (Frente Amplio Patriótico), Carlos Gilbert López Salinas (NGP), Félix Marcos Cabrera Coca (Libre), Héctor Cartagena Chacón (Unidad Nacional de Esperanza), Óscar Octavio Claros Rivas (Patria Unidos), Charles Cristhian Becerra Sejas (Soluciones con Todos) y Sergio Vásquez López (Unidos).

En Villa Tunari, que cuenta con 93.747 habitantes, los candidatos son Víctor Crespo Huisa (MTS) y Homar Claros Panozo (Alianza Unidos por los Pueblos).

Colcapirhua, con 66.505 habitantes, presenta a Guido Alberto Machuca Mérida (FRI), Rumy Tomás Sánchez de Lozada Arce (PDC), Dante Mateo Calle Valencia (Unidad Nacional de Esperanza), Orlando López Vera (Patria Unidos), Wilson Fredy Vilela Saavedra (Soluciones con Todos), Marcelo Cardozo Montaño (APB Súmate) y José Nelson Gallinate Torrico (Unidos).

Finalmente, Puerto Villarroel, con 64.595 habitantes, tiene como candidatos a Pedro Montaño Moya (Patria Unidos), Limber Cossio Arnez (Alianza Unidos por los Pueblos) y Raúl Llave Cáceres (Unidos).

Concejales por municipio

La diferencia poblacional entre municipios también se refleja en la cantidad de concejalas y concejales que conforman los concejos municipales. 

En los municipios con hasta 15.000 habitantes se eligen cinco concejales; en aquellos con población de 15.001 a 50.000 habitantes, el número se amplía a siete; mientras que los municipios con 50.001 a 75.000 habitantes eligen nueve concejales. 

En contraste, los municipios capitales de departamento y aquellos que superan los 75.000 habitantes, como Cercado, Sacaba y Quillacollo, cuentan con hasta once concejalas y concejales, lo que incrementa la disputa política no solo por la Alcaldía, sino también por el control del Concejo Municipal.

Raqaypampa

Un caso particular es el del territorio indígena originario campesino de Raqaypampa, que constituye el único en el departamento de Cochabamba que elige a sus autoridades bajo normas y procedimientos propios,de su estatuto autonómico, y no mediante el mecanismo ordinario de elección de alcaldes y concejales de los municipios. 

En este territorio, los pobladores eligen a su Autoridad Administrativa Autonómica (AAA) que es equivalente a un alcalde  y a los miembros de su Consejo de Gestión Territorial (CGT) que equivalen a los concejales; mediante un proceso participativo en el que los votantes forman filas frente a sus candidatos preferidos, respetando sus usos y costumbres; en una jornada que combina la tradición comunitaria y supervisión del Tribunal Supremo Electoral.

 

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
El Órgano Electoral avanza hacia su consolidación institucional y blindaje
2
Rodrigo Paz cumple tres meses de gestión con más de $us 8 000 millones en financiamiento internacional
3
Tacachi, el municipio con 1.287 habitantes, tiene tres postulantes para alcalde
4
A más población, los municipios tienen más concejales, según la ley
5
El contrabando a la inversa del gas licuado reaviva el comercio en Perú

Lo más compartido

1
28 establecimientos de Oruro reciben Certificación de Calidad gestionada por el Ministerio de Turismo
2
Carnaval. Venecia vive su legendaria fiesta durante más de dos semanas
3
El programa de misiles de Irán no es negociable, según canciller iraní
4
Alcaldía de Cochabamba: propuestas y desafíos en juego
5
Gobierno crea el “seguro solidario” para resarcir daños por la gasolina de mala calidad

Más en País

08/02/2026
Rodrigo Paz cumple tres meses de gestión con más de $us 8 000 millones en financiamiento internacional
El presidente Rodrigo Paz cumple este 8 de febrero tres meses de gestión, período en el que su gobierno ha centrado en estabilizar la economía y atraer...
Ver más
08/02/2026
Observan que no existe paridad de género en las candidaturas a cargos ejecutivos
Un análisis del Observatorio de Género de la Coordinadora de la Mujer sobre las candidaturas rumbo a las elecciones subnacionales 2026 revela que, si bien la...
Ver más
Las elecciones subnacionales en el departamento de Cochabamba evidencian marcadas diferencias entre municipios con escasa población y aquellos con mayor densidad demográfica.
Ver más
08/02/2026
Tacachi, el municipio con 1.287 habitantes, tiene tres postulantes para alcalde
En una acción decisiva para frenar la judicialización de los procesos electorales, el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, estrenó el “blindaje” legal y constitucional...
Ver más
08/02/2026
El Órgano Electoral avanza hacia su consolidación institucional y blindaje
La modificación establece un nuevo marco de responsabilidad para los funcionarios públicos de alto nivel, obligándolos a permanecer en el país durante el primer semestre posterior a la entrega de...
Ver más
07/02/2026
El Senado sanciona por unanimidad la ley que amplía a seis meses la permanencia de autoridades salientes
El presidente Rodrigo Paz Pereira participó ayer en el aniversario 136 de la Cámara Nacional del Comercio (CNC), en La Paz, y durante su discurso alertó de que existen organizaciones de la “vieja...
Ver más
07/02/2026
Paz denuncia una "vieja política" intenta derrumbar el gobierno
En Portada
08/02/2026 Cochabamba
Alcaldía de Cochabamba: propuestas y desafíos en juego
La ciudad de Cochabamba, en plena carrera electoral para elegir a su nueva autoridad municipal, vive un momento clave de propuestas y confrontación de ideas....
vista
08/02/2026 Cochabamba
¿Cafetería para gatos? CatpuCcino, impulsa cariño y la adopción de los felinos
Antes de ser una cafetería, CatpuCcino es un acto de amor. Un lugar donde gatos que alguna vez fueron abandonados hoy encuentran abrigo. Este espacio, ubicado...
vista
08/02/2026 País
Observan que no existe paridad de género en las candidaturas a cargos ejecutivos
Un análisis del Observatorio de Género de la Coordinadora de la Mujer sobre las candidaturas rumbo a las elecciones subnacionales 2026 revela que, si bien la...
vista
08/02/2026 País
Tacachi, el municipio con 1.287 habitantes, tiene tres postulantes para alcalde
Las elecciones subnacionales en el departamento de Cochabamba evidencian marcadas diferencias entre municipios con escasa población y aquellos con mayor...
vista
08/02/2026 Cochabamba
“No al plagio”: Bolivia defiende sus danzas folklóricas ante el mundo
La Organización Boliviana de Defensa y Difusión del Folklore (Obdefolk) realizó la XV versión de los Encuentros Mundiales de Danzas 100 % bolivianas, evento...
vista
08/02/2026 País
A más población, los municipios tienen más concejales, según la ley
En Cuchumuela (Villa Gualberto Villarroel), que cuenta con 3.822 habitantes, postulan Carlos Ramírez Almendras (PDC), Luciano Torrico Claros (MTS) y Alan...
vista
Actualidad
Antes de ser una cafetería, CatpuCcino es un acto de amor. Un lugar donde gatos que alguna vez fueron abandonados hoy...
Ver más
08/02/2026 Cochabamba
¿Cafetería para gatos? CatpuCcino, impulsa cariño y la adopción de los felinos
Ante denuncias de amenazas contra candidatos del trópico de Cochabamba, ayer hubo una reunión en la Brigada...
Ver más
08/02/2026 Seguridad
Policía ofrece garantías a candidatos que denuncian amenazas en el trópico
El presidente Rodrigo Paz cumple este 8 de febrero tres meses de gestión, período en el que su gobierno ha centrado en...
Ver más
08/02/2026 País
Rodrigo Paz cumple tres meses de gestión con más de $us 8 000 millones en financiamiento internacional
El Fiscal Departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez, informó hoy que se investiga el segundo Feminicidio del...
Ver más
08/02/2026 Seguridad
La Fiscalía investiga el feminicidio de una mujer hallada sin vida tras acudir a un yatiri en El Alto
Deportes
En un partido en el que pasó de todo y hasta hubo una interrupción del juego por cuatro minutos, como consecuencia de...
Ver más
08/02/2026 Fútbol
San Antonio elimina a Guabirá y clasifica a los cuartos de final
Aurora fue más efectivo en el choque que tuvo con la U de Vinto, al que le ganó por 2-1 en el estadio Félix Capriles y...
Ver más
08/02/2026 Fútbol
Aurora vence a U de Vinto y pasa a otra fase
En un partido en el que pasó de todo y hasta hubo una interrupción del juego por cuatro minutos, como consecuencia de...
Ver más
08/02/2026 Fútbol
San Antonio elimina a Guabirá y clasifica a los cuartos de final
Más allá que la competencia oficial inició este miércoles, los Juegos Olímpicos de invierno Milán-Cortina d’Ampezzo...
Ver más
06/02/2026 Multideportivo
Se inauguraron los Juegos Olímpicos de invierno
Doble Click
La historia de la educación pública en Bolivia se inicia con un decreto emitido por Simón Bolívar cuatro meses después...
Ver más
08/02/2026 Cultura
Cinco colegios bicentenarios y la educación pública en Bolivia
Goteras en los techos, chorreras en salas de la segunda planta y necesidad de intervención urgente es el diagnóstico...
Ver más
06/02/2026 Cultura
Alerta. La Casa Nacional de Moneda está en condición patrimonial crítica
La fiesta del Jueves de Compadres que se celebra hoy no es exclusiva de Bolivia; también se la vive en otros países...
Ver más
05/02/2026 Cultura
Carnaval. El Jueves de Compadres, una tradición que no es exclusiva de Bolivia
El Consejo de Administración de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia FC-BCB) comienza a ejecutar cambios...
Ver más
04/02/2026 Cultura
Cambios. Dos historiadores potosinos asumirán dirección de Casa de Moneda