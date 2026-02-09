Chumacero, pasado y presente: “Hoy aconsejo, sueño con la selección y retirarme en el Tigre”

La carrera deportiva de Alejandro Chumacero fue meteórica, ascendente desde 2007 cuando debutó en el Tigre ante Universitario con gol incluido en el triunfo por 2-1.

Tuvo altas y bajas, su techo más alto cuando en 2017 estuvo a punto de ser el goleador de la Copa Libertadores, pero José Sand le impidió ese honor al anotar un gol para Lanús, su noveno, en el partido por la definición.

No pudo igualar a Marcelo Martins, el único boliviano en ser el goleador de la Copa Libertadores, en Cruzeiro (2008).

Estaba en la carpeta de Independiente de Avellaneda que lo quería, al final no se pudo dar la posibilidad de jugar en Argentina. También Bolívar pero le dijo no.

La “vida deportiva” de Chumacero está sellada en The Strongest, club en el que se inició y en el que en los entretiempos hacía gala de su habilidad cuando jugaba con las infantiles, anotaba goles y se sacaba del camino a sus rivales para convertir ante el aplauso de los aficionados.

Es su deseo volver al Tigre, en algún momento y terminar su carrera en el club atigrado, según confesó a la Red Uno.

Chumacero jugó en el exterior, en Sport Recife, Puebla, Unión Española, volvió al país y jugó en Always Ready y Wilstermann, pero en ninguno alcanzó el nivel que tuvo en The Strongest. Parecía que iba a volver al Tigre este año, no se dio, pero aún piensa que se puede dar…

Hoy juega en ABB, club en el que es feliz, asegura…

¿Por qué decides volver a La Paz?

Siempre hay el cariño de volver a la ciudad donde naciste, luego de estar varios años afuera, en estos últimos estuve en Cochabamba, feliz de volver, en este nuevo reto que va a ser lindo, se ha formado un equipo bonito, hay que ir poco a poco, paso a paso, seguro que vamos a ir en ese paso de crecer.

¿Ahora emular lo que hicieron contigo en su momento, cuando te aconsejaban los mayores?

Sí, hay muchos jugadores jóvenes a quienes aconsejo, todos los consejos que alguna vez me transmitieron será importante aconsejarles para que me mejoren, hoy ha cambiado mucho la juventud, cambiaron las cosas, ya no es como antes, siempre es bueno recalcarles que sean perseverantes porque el mundo del fútbol es difícil.

¿Ahora tu eres el experimentado?

Me va a tocar aconsejar, hay un nuevo aire, los chicos escuchar pero yo me acomodo al equipo, después con la experiencia que uno tiene y si hay cosas que no están bien tratar de ayudar, siempre es bueno hablar las cosas de frente y claro para que no se entienda mal.

¿Por qué no se dio tu retorno a The Strongest?

Por supuesto que hubiera querido, jugaré donde me toque y me retirare donde me toque, uno tiene que ser feliz, estoy contento en ABB, pero si me dan a elegir diría que me gustaría que fuera mi retiro en el Tigre, en principio, y sino donde me toque bienvenido sea.

¿Es tu deseo terminar tu carrera en el Tigre?

Sí, es el deseo que tengo, una idea primaria, pero no se si seguirán los directivos o gente que me ha dicho que no, por ahí siguen y no voy a poder retornar, al estar ellos, uno tiene que tomar otras decisiones.

¿Cómo está Chumacero, físicamente, futbolísticamente?

Bien, recién me acoplo al equipo, espero ponerme en buenas condiciones muy rápido, estar a la par de mis compañeros, pero estoy muy golpeado porque lo que ha pasado con Wilstermann ha sido muy duro, si bien tratas de pasar bien, pero la he pasado muy frustrado, con bastante tristeza, en el camino hubo bastantes problemas y eso no dejaba que salga a flote el club, uno mismo siempre tuve preocupaciones, eso nos tocó el año pasado, fueron momentos días muy complicados, sinceramente, pero había que pasar la página y seguir para adelante.

¿Cuánto te deben?

Es mucho, como diez, once meses, casi un año… es complicado, creo que los doctores han batallado, pero no se dio como lo esperaban, son cosas que han sucedido, en el fútbol hay errores, aciertos pero en este caso hubo más errores.

¿Por qué en tus mejores momentos eras de los jugadores que más corría en la cancha?

Hoy no corro tanto pero juego con la pelota, indicar, la experiencia te hace eso, en el campo de juego te conviertes en un mini técnico, si se puede llamar así, das indicaciones, porque eso implica muchas cosas. Antes corría bastante, ahora corro con la cabeza, seguramente ya lo verán.

¿Te arrepientes haber dicho que no a Bolívar?

Ehhh… no, como lo dije son aciertos o desaciertos, igual le dije no a Independiente porque el club en ese momento estaba muy bien, era la Copa Libertadores soñada, muy buena, contaba con un técnico que tenía el poder de convencimiento, los compañeros igual, se dan esas decisiones, te puede ir bien, te puede ir mal…

¿Igual aprendiste mucho en el Puebla de México, por ejemplo?

Sí, en México hay mucho nivel, estamos muy lejos, avanzamos, ellos avanzan muy rápido, nosotros lento pero avanzamos.

¿La política, te gustaría incursionar en ese campo?

No, después de dejar el fútbol como jugador me gustaría seguir, ser técnico, lo importante es apoyar, en este caso como entrenador.

¿Piensas en volver a la Selección o es algo cerrado?

La Selección me emociona mucho, como cuando recuerdo los momentos con esa camiseta, cuando los veo ahora, los chicos que hay, siento que hay una buena camada, pero han dejado de lado algunas cosas, con el respeto a las decisiones que maneja el cuerpo técnico, siento que hay un poco de experiencia que se podría aprovechar, no la mía, pero hay compañeros que pueden aportar con experiencia a la Selección que para mi deberían estar, la Selección no se le cierra la puerta a nadie.

¿Piensas que podrían haber otros jugadores que pueden aportar experiencia a la Selección?

No tengo nada contra los jóvenes, no quiero que se entienda mal porque luego se genera polémica, yo lo veo de esa forma, Lampe maneja bien desde atrás, dentro el campo de juego es difícil pero los chicos agarran un buen ritmo, estamos en evolución pero entiendo que si quieren un cambio hay gente de nivel en nuestro país que tienen un rendimiento alto y pueden estar en la Selección.