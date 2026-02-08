San Antonio elimina a Guabirá y clasifica a los cuartos de final

En un partido en el que pasó de todo y hasta hubo una interrupción del juego por cuatro minutos, como consecuencia de los insultos en contra del jugador Andrés Córdoba, de San Antonio Bulo Bulo, el equipo de Entre Ríos se clasificó a cuartos de final de la Copa de Verano.

Por dos goles



Ayer el plantel cochabambino le ganó por 2 a 0 a Guabirá en la tanda de los penales, pues en el tiempo reglamentario el encuentro finalizó sin apertura del marcador (0-0), en esa etapa el árbitro Porfirio Serrano, no cobró dos penales a favor del azucarero, que estuvo más cerca para abrir el marcador.



En el partido el local cuidó el empate, generó pocas llegadas gol, con Adalid Terrazas quien inquietó al arquero Manuel Ferrel, pero todo terminó en intentos hasta que finalizó el compromiso.

Sin éxito



Mientras que en el elenco visitante los jugadores tuvieron más opciones de gol, Rafinha intentó convertir y romper el empate; el tiempo se les terminó con llegadas de peligro.



En el encuentro de ida el choque finalizó igualado con un marcador de 2 a 2, por lo que el juez del encuentro ordenó los remates directos al arco desde el punto penal, en el que el local fue más efectivo y salió vencedor.



En la tanda de los penales San Antonio convirtió dos tantos, a través de Adalid Terrazas y Saulo Guerra, ambos jugadores se mostraron seguros a la hora del remate y le dieron la victoria a su plantel.



En Guabirá fallaron Rafinha, Mauricio Cabral, Sergio Gil y Joaquín Barro, no hubo la necesidad de que se remate el quinto penal.