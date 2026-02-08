San Antonio elimina a Guabirá y clasifica a los cuartos de final

Fútbol
Jeovana Bernabé
Publicado el 08/02/2026 a las 9h31
ESCUCHA LA NOTICIA

En un partido en el que pasó de todo y hasta hubo una interrupción del juego por cuatro minutos, como consecuencia de los insultos en contra del jugador Andrés Córdoba, de San Antonio Bulo Bulo, el equipo de Entre Ríos se clasificó a cuartos de final de la Copa de Verano. 

Por  dos goles

Ayer el plantel cochabambino le ganó por 2 a 0 a Guabirá en la tanda de los penales, pues en el tiempo reglamentario el encuentro finalizó sin apertura del marcador (0-0), en esa etapa el árbitro Porfirio Serrano, no cobró dos penales a favor del azucarero, que estuvo más cerca para abrir el marcador. 

En el partido el local cuidó el empate, generó pocas llegadas gol, con Adalid Terrazas quien inquietó al arquero Manuel Ferrel, pero todo terminó en intentos hasta que finalizó el compromiso. 

Sin éxito

Mientras que en el elenco visitante los jugadores tuvieron más opciones de gol, Rafinha intentó convertir y romper el empate; el tiempo se les terminó con llegadas de peligro. 

En el encuentro de ida el choque finalizó igualado con un marcador de 2 a 2, por lo que el juez del encuentro ordenó los remates directos al arco desde el punto penal, en el que el local fue más efectivo y salió vencedor.

En la tanda de los penales San Antonio convirtió dos tantos, a través de Adalid Terrazas y Saulo Guerra, ambos jugadores se mostraron seguros a la hora del remate y le dieron la victoria a su plantel.

En Guabirá fallaron Rafinha, Mauricio Cabral, Sergio Gil y Joaquín Barro, no hubo la necesidad de que se remate el quinto penal. 

Tus comentarios

Lo más leído

1
El Órgano Electoral avanza hacia su consolidación institucional y blindaje
2
Rodrigo Paz cumple tres meses de gestión con más de $us 8 000 millones en financiamiento internacional
3
Tacachi, el municipio con 1.287 habitantes, tiene tres postulantes para alcalde
4
A más población, los municipios tienen más concejales, según la ley
5
El contrabando a la inversa del gas licuado reaviva el comercio en Perú

Lo más compartido

1
28 establecimientos de Oruro reciben Certificación de Calidad gestionada por el Ministerio de Turismo
2
Carnaval. Venecia vive su legendaria fiesta durante más de dos semanas
3
El programa de misiles de Irán no es negociable, según canciller iraní
4
Alcaldía de Cochabamba: propuestas y desafíos en juego
5
Gobierno crea el “seguro solidario” para resarcir daños por la gasolina de mala calidad

Más en Fútbol

08/02/2026
Aurora vence a U de Vinto y pasa a otra fase
Aurora fue más efectivo en el choque que tuvo con la U de Vinto, al que le ganó por 2-1 en el estadio Félix Capriles y selló su clasificación a la siguiente...
Ver más
08/02/2026
San Antonio elimina a Guabirá y clasifica a los cuartos de final
En un partido en el que pasó de todo y hasta hubo una interrupción del juego por cuatro minutos, como consecuencia de los insultos en contra del jugador Andrés...
Ver más
El evento deportivo más esperado del planeta llegará íntegro a sus pantallas, con acceso en vivo a través del canal multiplataforma Tigo Sports en TV y en la App para que los fanáticos no se pierdan...
Ver más
06/02/2026
Tigo Sports asegura la transmisión total de la Copa FIFA 2026
Marcelo Martins, al final del partido que Bolivia ganó a Brasil en El Alto y con la clasificación al repechaje mundialista, entusiasmado, anunció que iba a prepararse para ayudar a la Selección...
Ver más
06/02/2026
Marcelo Martins a la Verde, las puertas se le abrieron al “Matador”
El presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Fernando Costa, reiteró la intención de construir la Casa del Fútbol Femenino, este escenario deportivo será edificado en Tarija, en terrenos...
Ver más
06/02/2026
El presidente de la FBF reitera la construcción del CAR del Fútbol
El regreso de Marcelo Moreno Martins ya es oficial. Tras días de rumores y especulaciones, el histórico goleador boliviano confirmó su salida del retiro y se convirtió en nuevo refuerzo de Oriente...
Ver más
05/02/2026
Es oficial: Marcelo Martins regresa a la Selección para el repechaje rumbo al Mundial
En Portada
08/02/2026 Cochabamba
Alcaldía de Cochabamba: propuestas y desafíos en juego
La ciudad de Cochabamba, en plena carrera electoral para elegir a su nueva autoridad municipal, vive un momento clave de propuestas y confrontación de ideas....
vista
08/02/2026 Cochabamba
¿Cafetería para gatos? CatpuCcino, impulsa cariño y la adopción de los felinos
Antes de ser una cafetería, CatpuCcino es un acto de amor. Un lugar donde gatos que alguna vez fueron abandonados hoy encuentran abrigo. Este espacio, ubicado...
vista
08/02/2026 País
Observan que no existe paridad de género en las candidaturas a cargos ejecutivos
Un análisis del Observatorio de Género de la Coordinadora de la Mujer sobre las candidaturas rumbo a las elecciones subnacionales 2026 revela que, si bien la...
vista
08/02/2026 País
Tacachi, el municipio con 1.287 habitantes, tiene tres postulantes para alcalde
Las elecciones subnacionales en el departamento de Cochabamba evidencian marcadas diferencias entre municipios con escasa población y aquellos con mayor...
vista
08/02/2026 Cochabamba
“No al plagio”: Bolivia defiende sus danzas folklóricas ante el mundo
La Organización Boliviana de Defensa y Difusión del Folklore (Obdefolk) realizó la XV versión de los Encuentros Mundiales de Danzas 100 % bolivianas, evento...
vista
08/02/2026 País
A más población, los municipios tienen más concejales, según la ley
En Cuchumuela (Villa Gualberto Villarroel), que cuenta con 3.822 habitantes, postulan Carlos Ramírez Almendras (PDC), Luciano Torrico Claros (MTS) y Alan...
vista
Actualidad
Antes de ser una cafetería, CatpuCcino es un acto de amor. Un lugar donde gatos que alguna vez fueron abandonados hoy...
Ver más
08/02/2026 Cochabamba
¿Cafetería para gatos? CatpuCcino, impulsa cariño y la adopción de los felinos
Ante denuncias de amenazas contra candidatos del trópico de Cochabamba, ayer hubo una reunión en la Brigada...
Ver más
08/02/2026 Seguridad
Policía ofrece garantías a candidatos que denuncian amenazas en el trópico
El presidente Rodrigo Paz cumple este 8 de febrero tres meses de gestión, período en el que su gobierno ha centrado en...
Ver más
08/02/2026 País
Rodrigo Paz cumple tres meses de gestión con más de $us 8 000 millones en financiamiento internacional
El Fiscal Departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez, informó hoy que se investiga el segundo Feminicidio del...
Ver más
08/02/2026 Seguridad
La Fiscalía investiga el feminicidio de una mujer hallada sin vida tras acudir a un yatiri en El Alto
Deportes
En un partido en el que pasó de todo y hasta hubo una interrupción del juego por cuatro minutos, como consecuencia de...
Ver más
08/02/2026 Fútbol
San Antonio elimina a Guabirá y clasifica a los cuartos de final
Aurora fue más efectivo en el choque que tuvo con la U de Vinto, al que le ganó por 2-1 en el estadio Félix Capriles y...
Ver más
08/02/2026 Fútbol
Aurora vence a U de Vinto y pasa a otra fase
En un partido en el que pasó de todo y hasta hubo una interrupción del juego por cuatro minutos, como consecuencia de...
Ver más
08/02/2026 Fútbol
San Antonio elimina a Guabirá y clasifica a los cuartos de final
Más allá que la competencia oficial inició este miércoles, los Juegos Olímpicos de invierno Milán-Cortina d’Ampezzo...
Ver más
06/02/2026 Multideportivo
Se inauguraron los Juegos Olímpicos de invierno
Doble Click
La historia de la educación pública en Bolivia se inicia con un decreto emitido por Simón Bolívar cuatro meses después...
Ver más
08/02/2026 Cultura
Cinco colegios bicentenarios y la educación pública en Bolivia
Goteras en los techos, chorreras en salas de la segunda planta y necesidad de intervención urgente es el diagnóstico...
Ver más
06/02/2026 Cultura
Alerta. La Casa Nacional de Moneda está en condición patrimonial crítica
La fiesta del Jueves de Compadres que se celebra hoy no es exclusiva de Bolivia; también se la vive en otros países...
Ver más
05/02/2026 Cultura
Carnaval. El Jueves de Compadres, una tradición que no es exclusiva de Bolivia
El Consejo de Administración de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia FC-BCB) comienza a ejecutar cambios...
Ver más
04/02/2026 Cultura
Cambios. Dos historiadores potosinos asumirán dirección de Casa de Moneda