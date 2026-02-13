Oruro se prepara para recibir a 52 conjuntos en el Carnaval en honor a la Virgen del Socavón

La ciudad de Oruro, conocida como la tierra del amor y del Carnaval, se alista para recibir a visitantes nacionales e internacionales que presenciarán el paso de 52 conjuntos durante la mayor fiesta de cultura, fe y tradición de Bolivia, declarada Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad por la Unesco.

“Oruro abre los brazos para recibir a propios y extraños, a la gente de Bolivia y del mundo, porque esta es la capital del folclore de Bolivia y todos los bolivianos deberíamos sentirnos orgullosos”, afirmó el presidente de la Asociación de Conjuntos del Folclore de Oruro (ACFO), Ángel Arancibia, en contacto con Bolivia TV.

A pocas horas de la majestuosa entrada del Carnaval, Arancibia indicó que la capacidad hotelera está completa y los asientos en graderías agotados. Señaló que se prevé la presencia de autoridades como la ministra de Turismo Sostenible, Culturas, Folklore y Gastronomía, Cinthya Yáñez; el gobernador de Oruro, Johnny Vedia; el alcalde Adhemar Wilcarani Morales; así como legisladores nacionales.

El presidente del Estado, Rodrigo Paz Pereira, confirmó este viernes su participación en la festividad. “Mañana en Oruro”, declaró en un breve contacto con la prensa.

Para esta noche, los conjuntos realizarán las últimas novenas en honor a la Virgen del Socavón. El sábado, a las 06.30, se celebrará una misa especial presidida por monseñor Cristóbal Bialasik, seguida a las 07.00 por el inicio oficial del recorrido de las fraternidades por la ruta establecida.

Los danzarines, bolivianos y extranjeros que participan de esta celebración, recorrerán aproximadamente tres kilómetros y medio hasta llegar al Santuario del Socavón, en una demostración de fe, devoción y amor.

Para garantizar el orden, la seguridad y el normal desarrollo del Carnaval, el Gobierno nacional, departamental, municipal, la Policía Boliviana y otras instituciones desplegaron personal en distintos puntos de la ciudad. El Gobierno Autónomo Municipal de Oruro retiró cubículos instalados sin autorización en la explanada de la avenida Cívica que obstaculizaban la visibilidad y realizó los últimos controles a las graderías.

El objetivo de estas acciones es ofrecer un evento seguro y ordenado durante el Carnaval de Oruro, reafirmando su condición como Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad.