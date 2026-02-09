Cuba se queda sin combustible para aviones

Las autoridades cubanas informaron a las aerolíneas que operan en el país que el suministro de queroseno quedará suspendido desde esta medianoche, por el asedio petrolero de EE UU. Rusia asegura que busca "soluciones".

El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, sostuvo este lunes una conversación telefónica con su homólogo cubano, Bruno Rodríguez, en la que confirmó el rechazo de Rusia a cualquier presión -económica o militar- contra Cuba, y alertó ante el deterioro de la situación humanitaria en la isla.

"La parte rusa confirmó la posición de principios respecto a la inadmisibilidad de presiones económicas o militares contra Cuba, incluyendo los obstáculos a los suministros de combustible a la isla", informó la diplomacia rusa en un comunicado publicado en su portal oficial.

Según Exteriores, eso "podría conducir a un grave deterioro de la situación económica y humanitaria en el país".

El Ministerio añadió que durante la conversación ambos ministros "abordaron temas prioritarios de la cooperación bilateral y la agenda internacional".

Lavrov expresó a Rodríguez "la firme disposición de continuar ayudando a Cuba con todo el apoyo político y material necesario", señaló Exteriores.

"Ambos ministros conversaron también sobre el calendario de los futuros contactos ruso-cubanos", concluyó.

La grave crisis económica, energética y social de Cuba se ha visto agravada desde que la isla dejó de recibir petróleo de Venezuela tras la captura hace un mes del líder venezolano, Nicolás Maduro, por parte de Estados Unidos, un ataque que el Gobierno de La Habana condenó tajantemente.

Las frecuentes averías en las centrales eléctricas cubanas, que operan con un pésimo estado técnico y con décadas acumuladas de explotación, y la falta de divisas para importar el combustible para producir energía son las principales causas de esta situación, según reconoce el Gobierno cubano.

A ello se suma la orden ejecutiva firmada el pasado jueves por el presidente de EE. UU., Donald Trump, que estableció la imposición de aranceles a los países que vendan o proporcionen petróleo a Cuba, al considerar la isla como una "amenaza" a la seguridad nacional de la nación norteña.