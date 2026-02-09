Cuba se queda sin combustible para aviones

Mundo
DW
Publicado el 09/02/2026 a las 10h12
ESCUCHA LA NOTICIA

Las autoridades cubanas informaron a las aerolíneas que operan en el país que el suministro de queroseno quedará suspendido desde esta medianoche, por el asedio petrolero de EE UU. Rusia asegura que busca "soluciones".

El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, sostuvo este lunes una conversación telefónica con su homólogo cubano, Bruno Rodríguez, en la que confirmó el rechazo de Rusia a cualquier presión -económica o militar- contra Cuba, y alertó ante el deterioro de la situación humanitaria en la isla.

"La parte rusa confirmó la posición de principios respecto a la inadmisibilidad de presiones económicas o militares contra Cuba, incluyendo los obstáculos a los suministros de combustible a la isla", informó la diplomacia rusa en un comunicado publicado en su portal oficial.

Según Exteriores, eso "podría conducir a un grave deterioro de la situación económica y humanitaria en el país".

El Ministerio añadió que durante la conversación ambos ministros "abordaron temas prioritarios de la cooperación bilateral y la agenda internacional".

Lavrov expresó a Rodríguez "la firme disposición de continuar ayudando a Cuba con todo el apoyo político y material necesario", señaló Exteriores.

"Ambos ministros conversaron también sobre el calendario de los futuros contactos ruso-cubanos", concluyó.

La grave crisis económica, energética y social de Cuba se ha visto agravada desde que la isla dejó de recibir petróleo de Venezuela tras la captura hace un mes del líder venezolano, Nicolás Maduro, por parte de Estados Unidos, un ataque que el Gobierno de La Habana condenó tajantemente.

Las frecuentes averías en las centrales eléctricas cubanas, que operan con un pésimo estado técnico y con décadas acumuladas de explotación, y la falta de divisas para importar el combustible para producir energía son las principales causas de esta situación, según reconoce el Gobierno cubano.

A ello se suma la orden ejecutiva firmada el pasado jueves por el presidente de EE. UU., Donald Trump, que estableció la imposición de aranceles a los países que vendan o proporcionen petróleo a Cuba, al considerar la isla como una "amenaza" a la seguridad nacional de la nación norteña.

Tus comentarios

Lo más leído

1
Ángel Calcina, el artesano ‘amuleto’ de los presidentes de la Alasita 2026
2
¿Se puede tratar la depresión con ejercicio físico?
3
Paz promulga ley para arraigar a exautoridades por 90 días más
4
El puchero, una fusión de sabores y colores
5
Activan un seguro para perjudicados por mala gasolina; no darán dinero

Lo más compartido

1
El Órgano Electoral avanza hacia su consolidación institucional y blindaje
2
Rodrigo Paz cumple tres meses de gestión con más de $us 8 000 millones en financiamiento internacional
3
Cuba se queda sin combustible para aviones
4
Tacachi, el municipio con 1.287 habitantes, tiene tres postulantes para alcalde
5
UMOPAR y FELCN destruyen laboratorios y fábricas de droga en Villa Tunari

Más en Mundo

08/02/2026
Carnaval. Venecia vive su legendaria fiesta durante más de dos semanas
Barcos y carrozas recorrieron los canales de Venecia el domingo 1 de febrero, en el inicio del Carnaval de esa ciudad, con multitudes enmascaradas a lo largo...
Ver más
07/02/2026
El programa de misiles de Irán no es negociable, según canciller iraní
Las negociaciones del viernes entre las delegaciones de Estados Unidos e Irán, encabezadas por el enviado especial estadounidense para Oriente Medio, Steve...
Ver más
El Parlamento de Venezuela, de amplia mayoría oficialista, aprobó ayer por unanimidad y en primer debate el proyecto de ley de amnistía para los presos políticos impulsado por la presidenta encargada...
Ver más
06/02/2026
Venezuela, en camino de tener una ley de amnistía para los presos políticos del chavismo
China apoya firmemente a Cuba en la salvaguarda de su soberanía y seguridad nacionales y "se opone a la interferencia injustificada de fuerzas externas", declaró el jueves 5 de febrero de 2026 el...
Ver más
05/02/2026
China recibe a Bruno Rodríguez y reitera su apoyo a Cuba
Hoy expira el Tratado Nuevo Start o Start III, entre Rusia y Estados Unidos. Incluso el papa León XIV instó a ambas partes  a prorrogar este tratado, que limita el armamento nuclear.
Ver más
05/02/2026
El fin del tratado para reducir armas estratégicas amenaza con una nueva carrera nuclear
Saif al Islam Gadafi, hijo del dictador de Libia Muamar Gadafi, derrocado en 2011, fue asesinado el martes 3 de febrero por cuatro sujetos. El crimen tuvo lugar en su residencia en Libia, informó su...
Ver más
04/02/2026
Asesinan al hijo del dictador libio Muamar al Gadafi
En Portada
09/02/2026 País
Paz promulga ley para arraigar a exautoridades por 90 días más
El presidente Rodrigo Paz promulgó la Ley N.º 1709, que modifica la Ley N.º 1352 y amplía a seis meses la permanencia obligatoria en el territorio nacional de...
vista
09/02/2026 Economía
Activan un seguro para perjudicados por mala gasolina; no darán dinero
Desde esta semana se activará un seguro solidario de daño contra terceros, para atender los posibles perjuicios en vehículos que habrían sido afectados por la...
vista
09/02/2026 Economía
Las utilidades de la banca continúan en ascenso y logra cifra récord en 2025
“La banca nunca pierde”. Es un dicho popular que no se atribuye a nadie en particular, pero que permite reflejar el funcionamiento de las instituciones...
vista
09/02/2026 Seguridad
Tránsito registra dos fallecidos y nueve heridos por el accidente en Villa Fátima
Dos jóvenes de 17 y 27 años de edad son las víctimas fatales de un hecho de tránsito registrado el domingo en la zona Villa Fátima de La Paz, en alrededores de...
vista
09/02/2026 País
Sedes confirma primer deceso por chikunguña en Santa Cruz
El director del Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Santa Cruz, Julio César Koca, confirmó este lunes el primer deceso por chikunguña en lo que va del...
vista
08/02/2026 Cochabamba
¿Cafetería para gatos? CatpuCcino, impulsa cariño y la adopción de los felinos
Antes de ser una cafetería, CatpuCcino es un acto de amor. Un lugar donde gatos que alguna vez fueron abandonados hoy encuentran abrigo. Este espacio, ubicado...
vista
Actualidad
Ante algunas publicaciones carentes de veracidad, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) informa que el 11...
Ver más
09/02/2026 País
YPFB no adjudicó el servicio para la provisión de inspección de calidad de hidrocarburos importados
Dos jóvenes de 17 y 27 años de edad son las víctimas fatales de un hecho de tránsito registrado el domingo en la zona...
Ver más
09/02/2026 Seguridad
Tránsito registra dos fallecidos y nueve heridos por el accidente en Villa Fátima
El director del Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Santa Cruz, Julio César Koca, confirmó este lunes el primer...
Ver más
09/02/2026 País
Sedes confirma primer deceso por chikunguña en Santa Cruz
Las autoridades cubanas informaron a las aerolíneas que operan en el país que el suministro de queroseno quedará...
Ver más
09/02/2026 Mundo
Cuba se queda sin combustible para aviones
Deportes
Miles de manifestantes recorrieron las calles de la norteña ciudad italiana de Milán este fin de semana, en protestas...
Ver más
09/02/2026 Multideportivo
Tensión en Milán tras protestas durante las Olimpiadas de Invierno
La carrera deportiva de Alejandro Chumacero fue meteórica, ascendente desde 2007 cuando debutó en el Tigre ante...
Ver más
09/02/2026 Fútbol
Chumacero, pasado y presente: “Hoy aconsejo, sueño con la selección y retirarme en el Tigre”
El equipo nacional de tenis logró mantenerse en el Grupo Mundial II de la Copa Davis tras ganar en los Play-Offs a...
Ver más
09/02/2026 Tenis
Copa Davis: Bolivia derrota a Barbados y logra permanecer en Grupo Mundial II
En un partido en el que pasó de todo y hasta hubo una interrupción del juego por cuatro minutos, como consecuencia de...
Ver más
08/02/2026 Fútbol
San Antonio elimina a Guabirá y clasifica a los cuartos de final
Doble Click
Así fue descrito el espectáculo que ofreció Bad Bunny el domingo en el descanso intermedio del Super Bowl o Super Tazón...
Ver más
09/02/2026 Música
6 poderosos mensajes de Bad Bunny durante su actuación en el Super Bowl
En un partido desequilibrado, los Seattle Seahawks dominaron el Super Bowl del football americano, aplastando a los...
Ver más
09/02/2026 Espectáculos
Super Bowl, Bad Bunny triunfa y Donald Trump se ofusca
Esta semana está marcada por los festejos del Carnaval y, especialmente, por elJueves de Comadres. Hay espectáculos de...
Ver más
09/02/2026 Cultura
Cartelera: Danza, cine francés y un concierto en el Laredo
“Hay quienes preguntan cuál es la diferencia entre no ver nada y verlo todo negro. Preguntan otras cosas. Que si se oye...
Ver más
09/02/2026 Cultura
Premio Alfagura de novela 2026 El Ejército ciego