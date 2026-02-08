Alcaldía de Cochabamba: propuestas y desafíos en juego

La ciudad de Cochabamba, en plena carrera electoral para elegir a su nueva autoridad municipal, vive un momento clave de propuestas y confrontación de ideas. Los candidatos a la Alcaldía de Cercado: Ramón Daza (Alianza Patria), Rocío Molina (Alianza Unidos) y Javier Bellot (Soluciones con Todos) presentan sus visiones para enfrentar problemas históricos y persistentes: la gestión de residuos sólidos, los mercados tradicionales y el comercio informal, las brechas entre las zonas norte y sur de la ciudad, la promoción del desarrollo humano integral y la lucha contra la corrupción. Cada candidato plantea un enfoque distinto, mostrando cómo sus estrategias podrían impactar la vida de los cochabambinos y el desarrollo de la ciudad.

Basura



La gestión de residuos sólidos sigue siendo uno de los temas más críticos. El botadero de K’ara K’ara enfrenta un plazo para su cierre técnico, lo que exige soluciones sostenibles que eviten problemas ambientales y promuevan la salud pública. Daza propone convertir la basura en una oportunidad económica y ambiental, con políticas de gestión integral que incorporen la economía circular. Su enfoque incluye separación en origen, educación ciudadana y aprovechamiento de subproductos, generando empleo, reduciendo desechos y fomentando responsabilidad ambiental. Molina integra la gestión ambiental con la convivencia urbana, promoviendo separación domiciliaria, programas de educación ambiental y modernización de la Empresa Municipal de Servicios de Aseo, para mejorar la eficiencia en la recolección y tratamiento y disminuir los impactos de los vertederos sobre zonas urbanas y periurbanas. Bellot considera la basura un asunto de política pública que requiere innovación tecnológica, participación ciudadana y responsabilidad empresarial. Su propuesta incluye alianzas público-privadas para transformar residuos en recursos aprovechables, reduciendo la carga en los botaderos y generando valor económico adicional.

Mercados



Los mercados tradicionales, especialmente los del centro histórico —incluyendo La Cancha— son motores fundamentales de la economía popular cochabambina, aunque enfrentan desafíos de organización, infraestructura, seguridad e informalidad. Daza propone modernizar estos espacios con infraestructura ordenada, logística eficiente y servicios complementarios, para que funcionen como polos de economía formal que impulsen la productividad y atraigan a comerciantes y consumidores. Molina enfoca su propuesta en dignificar a los comerciantes, mejorar el acceso a servicios básicos dentro de los mercados y conectar estos centros con una red de comercio organizada y sostenible. Bellot apuesta por p0olíticas que impulsen la formalización gradual del comercio popular, la mejora de condiciones sanitarias e infraestructura y el desarrollo de redes de comercialización que integren a productores y consumidores en un sistema más eficiente y competitivo.

Zona norte y sur



Cochabamba muestra una marcada diferenciación entre la zona norte, asociada a mejores servicios y desarrollo urbanístico, y la zona sur, más densamente poblada y con déficits en infraestructura, espacios públicos y servicios sociales. Daza propone un plan de desarrollo territorial equilibrado, con inversiones que cierren brechas entre barrios y distritos, mejoren la conectividad, fortalezcan los servicios municipales y promuevan proyectos productivos que beneficien por igual a todas las zonas. Molina enfatiza la participación comunitaria en la planificación y ejecución de obras en la zona sur, promoviendo la construcción de centros de salud, educación y espacios recreativos en barrios postergados. Su enfoque pone el foco en inclusión social y equidad territorial, buscando que los vecinos tengan voz y recursos para mejorar su entorno. Bellot se centra en atraer inversiones y apoyos público-privados que eleven la calidad de los servicios en todas las zonas del municipio, proponiendo una articulación entre crecimiento económico y desarrollo urbano sostenible que reduzca desigualdades y promueva el bienestar general.

Desarrollo humano



El desarrollo humano —acceso a educación, salud, empleo digno y calidad de vida— es un eje transversal en las agendas de los tres candidatos. Daza plantea políticas orientadas a la creación de empleo de calidad mediante fortalecimiento de la economía local, capacitación técnica y atracción de inversiones, buscando elevar los ingresos de las familias cochabambinas. Molina propone reforzar educación, salud y protección social, con programas para jóvenes y mujeres y capacitación laboral que facilite la inserción en empleos formales. Bellot resalta la importancia de vincular la capacitación laboral con las necesidades del mercado productivo local, impulsando innovación y promoviendo dinámicas empresariales que generen oportunidades sostenibles.

Corrupción



La lucha contra la corrupción es un denominador común en los discursos de los tres candidatos, con diferentes énfasis. Daza plantea modernizar la gestión municipal mediante plataformas digitales que transparenten trámites, contrataciones y ejecución de proyectos, reduciendo discrecionalidades y fomentando rendición de cuentas. Molina busca fortalecer mecanismos de control ciudadano y auditoría social, promoviendo la participación de organizaciones comunitarias para vigilar obras y garantizar integridad en la administración pública. Bellot apuesta por consolidar prácticas de gestión ética en todas las dependencias municipales, combinando supervisión institucional con alianzas estratégicas que promuevan transparencia y uso responsable de los recursos públicos.

El futuro en disputa



En una contienda donde la diversidad de propuestas evidencia diferentes visiones de ciudad, la ciudadanía cochabambina enfrenta decisiones complejas sobre el rumbo que desea para su gestión municipal. La definición entre modernización técnica, equidad social o dinamización económica será clave para determinar quién llevará las riendas de Cercado en los próximos años y cómo se enfrentarán los desafíos estructurales que afectan a la ciudad desde hace décadas.