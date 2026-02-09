Las autoridades buscan consolidar una cárcel modelo y una Universidad Policial en Arani

La Alcaldía de Arani y la Policía de Cochabamba, junto a la Brigada Parlamentaria, inspeccionaron a principios de febrero, los predios previstos para la implementación de una cárcel modelo y la Universidad Policial (Unipol) en el municipio de Arani, entre otros proyectos.

El alcalde de Arani, Edwin Rojas, anunció que los proyectos se encuentran en la etapa de licitación para el estudio del diseño final y que están a la espera de la segunda convocatoria para el estudio del diseño técnico de inversión que definirá los costos y aclaró que cuentan con predios garantizados y registrados respectivamente.

Edwin Rojas detalló que cuentan con 16 hectáreas y 5.958 metros cuadrados disponibles para la cárcel modelo y para la construcción de la Unipol con 65 hectáreas y 4.295 metros cuadrados y señaló que estos proyectos generarán movimiento económico en Arani, indicando que existe un avance con la construcción de la Casa Judicial con una inversión de 4.9 millones de bolivianos.

“La población está totalmente de acuerdo, se ha socializado varias veces, entonces, ellos dicen que estos dos tipos de proyectos van a poder generar movimiento económico”, añadió el alcalde de Arani, indicando que los proyectos garantizarán la seguridad ciudadana en el municipio.

El comandante de la Policía de Cochabamba, Alejandro Basto, confirmó que se conformó una comisión con el director del Régimen Penitenciario que inspeccionó los predios para la cárcel modelo y que se coordinará con la Unipol para implementar programas educativos y productivos

Alejandro Basto explicó que la Unipol se encargará de la elaboración de planos, la construcción de la infraestructura y el estudio de suelos y argumentó que este proyecto incrementará la cantidad de unidades policiales en Araní. “En Araní la policía debe ser amiga de la gente, trabajar para que su pueblo crezca juntamente con la institución”, aclarando que existe un acuerdo entre el municipio y los efectivos policiales para concretar estas construcciones pendientes.El vicepresidente de la Brigada Parlamentaria de Cochabamba, Apolinar Rivera, mencionó que la implantación de la cárcel modelo y la Unipol está garantizada y que seguirán los controles hasta finalizar estos proyectos. “Es un beneficio para todo el país, entonces, el municipio se está caracterizando por tener proyectos grandes como la Unipol, que es una

universidad de especialización de los policías y la cárcel modelo donde los reclusos cuenten con programas para reinsertarse a la sociedad”, remarcó.

El vicepresidente de la Brigada Parlamentaria concluyó que también cuentan con un campo escuela y felicitó a la autoridades y dirigentes del municipio que trabajaron para consolidar este proyecto.