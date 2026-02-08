Rodrigo Paz cumple tres meses de gestión con más de $us 8 000 millones en financiamiento internacional

El presidente Rodrigo Paz cumple este 8 de febrero tres meses de gestión, período en el que su gobierno ha centrado en estabilizar la economía y atraer financiamiento internacional para reactivar sectores productivos y fortalecer las finanzas del Estado, según un reporte de BTV.

Durante este tiempo, Bolivia logró asegurar más de 8.000 millones de dólares en financiamiento externo, destinados a inversión en infraestructura, desarrollo regional y programas de recuperación económica, según informó el propio mandatario. Este respaldo financiero se suma a los compromisos adquiridos con organismos multilaterales, que fortalecen la liquidez del país y abren oportunidades de inversión privada.

En este marco, el Gobierno concretó un programa de financiamiento de 3.100 millones de dólares con la CAF, destinados a mejorar la capacidad fiscal del Estado y financiar proyectos estratégicos de desarrollo. Asimismo, se gestionó un préstamo inmediato de 550 millones de dólares, también de la CAF, para atender necesidades urgentes y garantizar la continuidad de proyectos prioritarios.

Paralelamente, la administración implementó medidas internas de política económica, como el ajuste de subsidios a los combustibles con el objetivo de generar ahorros fiscales, redistribuir recursos y dinamizar la economía real.

Estas medidas buscan también fortalecer el clima de negocios y atraer inversión privada.

El Gobierno continúa avanzando en su agenda económica, que incluye reducción del gasto público, ajustes tributarios y eliminación de aranceles para tecnología. Estas acciones, combinadas con los acuerdos de financiamiento internacional, reflejan la estrategia del presidente Paz para consolidar la estabilidad económica y sentar las bases de un crecimiento sostenido en Bolivia.