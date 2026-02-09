Activan un seguro para perjudicados por mala gasolina; no darán dinero

Redacción Central
Publicado el 09/02/2026 a las 8h17
Desde esta semana se activará un seguro solidario de daño contra terceros, para atender los posibles perjuicios en vehículos que habrían sido afectados por la gasolina “desestabilizada”, sin embargo no se entregará dinero.

El seguro será ejecutado a través de la subsidiaria YPFB Logística, informó el ministro de Hidrocarburos y Energías, Mauricio Medinaceli.

“Lo que decidimos, en coordinación con el presidente de YPFB, Yussef Akly, es activar este seguro, de tal manera que las personas que evidencien un daño en el automóvil o en el motor puedan acudir a un taller, como ocurre con cualquier seguro, donde se realizarán las verificaciones correspondientes”, precisó.

Procedimiento

Los dueños de motorizados perjudicados deben dirigirse a un taller autorizado.

El taller hará una evaluación técnica para determinar la causa del daño.

Si se confirma que el problema fue provocado por la gasolina contaminada, el seguro cubrirá los costos de reparación.

El Ministerio de Hidrocarburos aclaró que el seguro no entregará dinero en efectivo, sino que cubrirá directamente el costo de las reparaciones.

El ministro Medinaceli explicó que YPFB, como cualquier empresa del sector, cuenta con contratos de seguros en todas las etapas de la cadena de hidrocarburos, y que, en este caso específico, se decidió poner en marcha el seguro solidario para brindar una solución concreta a los usuarios que acrediten daños en sus motorizados.

 

Protocolos

La autoridad aclaró que los seguros operan bajo protocolos técnicos especializados, los cuales permiten determinar si el daño fue efectivamente causado por este evento. En ese sentido, enfatizó en que cada caso será evaluado de forma individual.

“Hay que separar a quienes quieren aprovechar el momento de quienes realmente sufrieron un daño. Una vez identificado el origen del problema, el seguro procederá con el taller a solucionar el daño, dependiendo de la gravedad de cada caso”, precisó.

Explicó que los seguros trabajan con talleres autorizados y no entregan dinero en efectivo, sino que cubren directamente el costo de las reparaciones, tal como ocurre en los seguros vehiculares tradicionales. “El seguro no le da dinero a la persona, sino que la deriva a un taller para que se solucione el problema”, manifestó.

