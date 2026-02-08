Tacachi, el municipio con 1.287 habitantes, tiene tres postulantes para alcalde

En Cuchumuela (Villa Gualberto Villarroel), que cuenta con 3.822 habitantes, postulan Carlos Ramírez Almendras (PDC), Luciano Torrico Claros (MTS) y Alan Gálvez (Unidos). Ver más A más población, los municipios tienen más concejales, según la ley

En una acción decisiva para frenar la judicialización de los procesos electorales, el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, estrenó el “blindaje” legal y constitucional... Ver más El Órgano Electoral avanza hacia su consolidación institucional y blindaje

La modificación establece un nuevo marco de responsabilidad para los funcionarios públicos de alto nivel, obligándolos a permanecer en el país durante el primer semestre posterior a la entrega de... Ver más El Senado sanciona por unanimidad la ley que amplía a seis meses la permanencia de autoridades salientes