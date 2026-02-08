Tacachi, el municipio con 1.287 habitantes, tiene tres postulantes para alcalde
Las elecciones subnacionales en el departamento de Cochabamba evidencian marcadas diferencias entre municipios con escasa población y aquellos con mayor densidad demográfica. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el municipio con menor cantidad de habitantes es Tacachi, mientras que Cochabamba (Cercado) concentra la mayor población del departamento, realidades que también inciden en el número de candidatos y en la conformación de los concejos municipales.
Tacachi, con 1.287 habitantes, es el municipio menos poblado y cuenta con tres candidatos a la Alcaldía: Neil Gálvez Zurita por el PDC, Elmer Guevara Orellana por NGP y Fidel Zurita Panozo por Patria Unidos.
En contraste, el municipio con mayor población es Cochabamba (Cercado), que registra 665.505 habitantes, donde nueve candidatos disputan la Alcaldía: Edgar Javier Rodríguez Bernal (ADN), Cristian Tastaca Aquino (PDC), Ronald Antonio Unzueta Quiroga (MTS), José Carlos Sánchez Verazaín (NGP), Ramón Oscar Daza Salamanca (Patria Unidos), Francisco Javier Bellott Montalvo (Soluciones con Todos), Manfred Armando Antonio Reyes Villa Bacigalupi (APB Súmate), Carlos Alfredo Zavaleta Paniagua (Alianza Unidos por los Pueblos) y Rocío Alejandra Molina Travesí (Unidos).
Siguiendo con los municipios de menor población, Alalay, con 3.512 habitantes, presenta como candidato a Miguel Cáceres Zapata por Soluciones con Todos.