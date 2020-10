Loza: “Lucho y David son los responsables de gobernar”

El candidato a primer senador por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Leonardo Loza, afirmó hoy en LT a Fondo que quienes se encargarán de gobernar el país serán Luis Arce y David Choquehuanca porque “el pueblo ha elegido a un binomio”.

“El pueblo ha elegido a un binomio se llama Lucho y David, ellos son los responsables de gobernar, así como el pueblo ha confiado su voto, ellos van a gobernar el país”, dijo Loza ante la consulta si es que Evo Morales tendrá algún tipo de intervención en las decisiones que se tomen.

Asimismo, el virtual senador electo por Cochabamba afirmó que Morales retornará en cualquier momento porque “tiene todo el derecho de hacerlo”.

“De retornar va a retornar, tiene todo el derecho de hacerlo. Evo retorna, pero no tenemos ninguna fecha ni lugar establecido. Evo no ha asesinado, no ha robado, creo que tiene todo el derecho de volver, estamos analizando, por qué tendría que convulsionar, Evo no es senador, no es candidato, no es presidente, él debería volver como cualquier otro boliviano que tiene todo el derecho de estar en Bolivia”, sostuvo.

Luego afirmó que Morales se encargará de “formar políticos”.