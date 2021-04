Copa a la cúpula del MAS: La ciudadanía les demostró que nada es eterno

La alcaldesa electa de El Alto, Eva Copa, aseveró que los resultados del balotaje en cuatro departamentos, que dieron una virtual derrota del MAS, le demostró a la “cúpula” del partido azul que “nada es eterno” y que los cargos “son pasajeros”.

“Lamentablemente, hay una cúpula en el MAS que no deja que esto crezca, no da oportunidades a los nuevos liderazgos y, lamentablemente, esta cúpula del MAS se cree todopoderoso; pero así no es, la ciudadanía les está demostrando que nada es eterno, que los cargos son pasajeros y que de acuerdo a eso tenemos que empezar a trabajar y poner los pies sobre la tierra”, aseveró a medios de prensa.

Con el cómputo oficial por encima del 70 por ciento, los balotajes de Pando, Tarija y Chuquisaca dan como victoriosos a Movimiento Tercer Sistema (MTS), Unidos por Tarija y Chuquisaca Somos Todos, respectivamente; mientras, el conteo en La Paz llegó al 60 por ciento y la victoria es para Jallalla La Paz.

Copa aseveró que está “muy agradecida” con la ciudad de El Alto, La Paz y con todas las provincias. “Hubo muy buena respuesta a la candidatura de Santos Quispe y (aunque) no tenemos todavía los datos oficiales, dentro de nuestros registros sí estamos llevando la delantera”, dijo.

Aseveró que no es militante de Jallalla La Paz, ya que participó como candidata gracias a una invitación, pero que deberá reunirse con los dirigentes para marcar la cancha.