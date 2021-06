Procurador no tiene información sobre Murillo y sugiere esperar

Un informe desde Estados Unidos sobre la presunta liberación del exministro de Gobierno Arturo Murillo, luego del pago del 10 por ciento del pago de fianza de 500 mil dólares, es decir, 50 mil dólares, además de ser calificado como testigo protegido, generó declaraciones contradictorias en el cuerpo diplomático de Bolivia en la nación estadounidense y en autoridades nacionales.

Unos que sostienen que la exautoridad guarda detención y otros que señalan que no tienen la información oficial, pero que podría ser por la particularidad de la normativa de la nación del norte.

“Hasta el momento, no tenemos confirmada esta información; tenemos trabajando al equipo de abogados. De acuerdo al cuaderno procesal al que tenemos acceso, no se encuentra un registro de que el señor Murillo haya sido excarcelado. Esa información está en trámite en este momento”, señaló el procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, en una conferencia de prensa.

Agregó que no se sabe que “haya llegado a un acuerdo, que es algo que sí hemos mencionado que era una posibilidad”.

Un reporte de “Detrás de la Verdad” desde Miami, Estados Unidos, mediante su cuenta de Facebook, daba cuenta de que “Murillo había recobrado su libertad, tras pagar el 10 por ciento de los 500 mil dólares que le había impuesto la justicia estadounidense, y pasar a ser un testigo protegido”.

Posteriormente, el cónsul de Bolivia en Miami, Óscar Vega Camacho, en contacto con Urgente.bo, negó esa versión al sostener que “es una información incorrecta. Me comuniqué con el bufete de abogados que está asesorando al Estado y me dijeron que no es cierta la información. Es una información falsa”.

Espera

Ante esta incertidumbre, el procurador Chávez refirió que el país esperará una información oficial del Gobierno estadounidense para emitir un criterio.

“Está en trámite en este momento (la información). Entiéndase que en ese país (EEUU) rigen leyes diferentes al nuestro, en todo caso, vamos a esperar la información que se confirme si es el caso o se desmienta por los canales respectivos, respetamos las decisiones que se asuman en otro país, una jurisdicción extranjera”, aseguró.

Pero, de ser verídica la información, el Procurador señaló que el país “continúa la investigación, va a continuar igualmente el proceso judicial que estamos por iniciar por los daños, el juicio civil”.

Extradición

Consultado sobre el proceso de extradición, que a la fecha no se efectivizó por errores procesales, Chávez dijo que se esperará una versión oficial.

“Según la práctica que me han comunicado los abogados, yo mismo he estado allá, y si fuese un testigo, si fuere el caso, que no estamos confirmando, reitero, lo primero que hace es declararse culpable y luego pasa algún beneficio que es reducción de pena, esa es la práctica en Estados Unidos. Nosotros tenemos que decir, bueno, si ése es el trámite, esperaremos, vamos a esperar algo oficial, no vamos a tener mayor especulación sobre el tema”, mencionó a tiempo de retirarse de la conferencia de prensa.

El extitular de Gobierno fue detenido entre el 21 y 22 de mayo, por los delitos de lavado de dinero y sobornos por la compra de armamento no letal entre noviembre de 2019 y abril de 2020.

Se estima que en la adquisición del material antidisturbios hubo un sobreprecio de 2,3 millones de dólares.

En este caso, además de Murillo, se encuentran involucrados su exjefe de gabinete Sergio Méndez, los dueños de Bravo Tactical Solution (BTS LLC), Luis y Bryan Beckman, y el ciudadano estadounidense Philip Lichtenfeld.

El exministro debía comparecer ante el juez el 7 de junio, pero la audiencia fue suspendida para julio, por algunos acuerdos entre Murillo y EEUU.

Exigen informe a PGE y cuestionan a EEUU

Ante la posible libertad del exministro de Gobierno Arturo Murillo, en Estados Unidos, luego de pagar una fianza, la bancada de Creemos en la Cámara de Diputados accionó un proceso de fiscalización al procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, para que responda sobre el viaje que realizó a la nación estadounidense, la contratación del bufete de abogados, entre otros.

“Vamos a llevar adelante la fiscalización al Procurador para conocer la contratación del bufete de abogados estadounidense, contratado por el Gobierno de Bolivia para hacer seguimiento al proceso de negociación que ha iniciado Murillo dentro de estos procesos que tiene de lavado de dinero y soborno”, señaló una de las diputadas de Creemos.

Agregó que, en el marco de fiscalización, también se requerirá conocer el costo del viaje, porque “tenemos entendido que alrededor de 16 personas se han trasladado a Estados Unidos, no se informó nada, hay un silencio absoluto por parte del Gobierno”.

Héctor Arce, diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), sostuvo que EEUU se convirtió en un “refugio de delincuentes de cuello blanco”.

“Concluimos, estableciendo que Estados Unidos se ha convertido en el refugio de unos vulgares y comunes delincuentes de cuello blanco”, refiere Arce en un video difundido en redes sociales.

Agregó que el país norteamericano se convirtió en defensor de la impunidad, de la corrupción, de las masacres.

“El accionar de la justicia (estadounidense) deja mucho que desear. Aquí hay algo raro, parecería que todo fuera montado, armado para hacer un show político y tratar de demostrar que se iba a investigar”, indicó.