Diputado Arce denuncia agresión física de su colega Áñez y ella lo llama cobarde

El diputado Héctor Arce (MAS) presentará una denuncia ante la comisión de Ética en contra de su colega opositora Tatiana Áñez (Creemos) por agresiones físicas; la legisladora lo llamó cobarde y aseguró que recibió puñetes en el estómago, los hechos sucedieron en la sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

El diputado oficialista mostró una herida en la parte de su cuello, producto presuntamente de una agresión de la opositora Tatiana Áñez, como parte de los forcejeos entre legisladores del MAS y de la oposición cuando el presidente Luis Arce brindaba su informe de gestión en el Legislativo.

Arce aseguró que el caso no quedará sin sanción, anunció que recurrirá a la comisión de Ética de la Cámara de Diputados y no descarta plantear una denuncia penal, porque "ya es demasiada agresividad, abusivos, agresivos y violentos"

"En las cámaras se va a demostrar, la señora Tatiana Añez va a tener que explicar (qué quiso) al intentar estrangularme del cuello y provocarme estas heridas", sostuvo el legislador.

En respuesta, Áñez a través de sus redes sociales dijo: "Este 'poco hombre' de Diputado me agarró del brazo y me daba puñetes en el estómago. Que no sea mujerengue. Qué pena que en su casa no haya aprendido a respetar a una mujer. Cobarde poco hombre", dijo.

En la sesión de inauguración de la legislatura 2021-2022, en la que el presidente Luis Arce brindó su informe de gestión, los opositores usaron pitos para interrumpir el discurso del mandatario, mientras que el MAS, también con gritos, intentaba expresarle su apoyo.

La senadora Centa Rek de Creemos calificó como una "vergüenza" que un hombre acuse a una mujer de violencia, cuando el Movimiento al Socialismo supuestamente provocó por varios abusos que cometieron "(...) así esta #Bolivia ante un poder político mentiroso y agresivo", dijo en su Twitter.