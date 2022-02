El MAS se querellará penalmente contra el exprocurador Cabrera por la denuncia contra Evo en la CPI

El senador del Movimiento al Socialismo (MAS) Leonardo Loza anunció que los acusados por los delitos de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional interpondrán una querella penal en contra del exprocurador del Estado, José María Cabrera, por haber difamando al expresidente Evo Morales ante esa instancia internacional.

"Como víctimas vamos a presentar una demanda penal en contra, principalmente, de José María Cabrera, que era procurador en ese tiempo, por injuria y calumnia. No puede mentir a la comunidad internacional, no puede mentir a un tribunal internacional" afirmó en rueda de prensa.

Todas las acusaciones en contra del líder del MAS, Evo Morales, y los dirigentes sindicales y sociales son "falsas", y se caen por su propio peso. "La verdad se impone ante la falsedad", afirmó Loza.

Acotó que presentarán la querella de manera inmediata porque se pretendió acusar a Morales y otros dirigentes sindicales, sin ningún sustento jurídico, respecto a presuntos delitos de lesa humanidad cometidos en 2020.

Para Loza esta fue una más de las acciones del gobierno de Jeanine Añez al que calificó "de facto", con el único objetivo de perseguir a quienes "defendemos la democracia".

La Corte Penal Internacional rechazó este lunes la petición de Bolivia de investigar por crímenes de lesa humanidad al expresidente Evo Morales y a los organizadores del bloqueo de caminos en agosto de 2020.

El gobierno transitorio de Jeanine Áñez pidió a la CPI en septiembre de 2020 que investigara la campaña que, según denunció, había provocado la muerte de 40 enfermos de coronavirus al no dejar pasar el oxígeno medicinal a los hospitales. Pero el fiscal jefe de la CPI, Karim Khan, dijo que no abriría una investigación formal ya que los supuestos actos no eran competencia del tribunal con sede en La Haya.

“Tras una evaluación exhaustiva e independiente de la información de que dispone mi oficina, he determinado que no se cumplen los criterios establecidos en el Estatuto de Roma para abrir una investigación", dijo Khan en un comunicado citado por AFP.