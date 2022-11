División del MAS en la ALP llega a los golpes

Los parlamentarios denominados "luchistas", afines al presidente Luis Arce, y los seguidores del expresidente Evo Morales, denominados "evistas", llegaron al punto de los golpes en medio de una crisis interna del Movimiento al Socialismo (MAS) en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

Este martes, el diputado "luchista" Rolando Enríquez Cuellar ofreció una conferencia de prensa en el piso 16 de las instalaciones de la nueva Asamblea, ocasión en el que criticó a los "evistas", incluso dijo que gestionará un pasaje para su colega Héctor Arce y sea llevado al manicomio de Chuquisaca.

Después que Cuellar terminó su intervención, se tenía previsto una seguidilla de conferencias de prensa; pero, al momento de desocupar el ambiente, se topó con un grupo de parlamentarios del ala dura del MAS y se desató la gresca donde se emplearon golpes, arañazos y jalones.

Todo ocurrió en menos de 30 segundos. En las imágenes captadas por SEO TV se puede observar a la diputada María Alanoca victimizándose de su colega Cuellar y lo acusó de golpear a otros de sus parlamentarios.

"Mierda... Mira, ¿por qué le pegas así, por qué le pegas, me vas a pegar ahora a mí, me vas a pegar? Mentiroso, traidor", increpó Alanoca a su colega de los "luchistas".

"Este maleante. ¿Por qué has dividido la bancada del departamento de La Paz? ¿Por qué has divido, carajo? Yo soy una mujer humilde, vamos a ver, me vas a pagar", criticó en otras imágenes captadas por la ANF.

El diputado del MAS Gualberto Arispe, en una breve referencia sobre el tema, señaló que no tienen miento a nadie y se agarrarán con los enemigos internos de frente.

"Nosotros vamos a luchar (con) enemigos externos e internos, vamos a agarrarnos de frente, acá no vamos a tener miedo a nadie", señaló Arispe.

Cuellar manifestó que fue agredido por su colega del MAS, Gualberto Arispe, y por otras tres diputadas de La Paz, dijo que no las puede reconocer.

He sido agredido por Gualberto Arispe y con tres diputadas de La Paz, no las puedo reconocer, pero en ese momento que yo termino mi conferencia de prensa sale Gualberto Arispe en la sala de prensa y el directamente viene y me brinca", declaró Cuellar a Erbol.

El legislador agredido se sometió a una valoración médica se evidenció que sufrió lesiones leves a nivel de cara, cuello y espalda.