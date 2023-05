Tras no declarar por segunda vez, abogado de Evo espera que archiven la denuncia en Perú

Luego de que el expresidente y líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, no asista a la segunda convocatoria de la justicia peruana para que declare en una audiencia virtual, su defensa legal espera que el caso se cierre después de que terminen los plazos de la etapa indagatoria que investiga al exmandatario por presuntamente atentar contra la integridad territorial de Perú.

En marzo, la Fiscalía de Puno citó a Morales para que declare dentro del proceso que investiga el delito de atentado contra la integridad nacional de Perú por promover la anexión de territorios peruanos a la Runasur. Sin embargo, no asistió a la cita virtual y las autoridades reprogramaron la declaración para el 10 de mayo, pero tampoco asistió.

El abogado Raúl Noblecilla, que defiende al expresidente, reveló que la decisión de no comparecer ante las autoridades peruanas fue acordada con el jefe del MAS por la situación política que existe en ese país y dijo que pedirá el archivo del caso cuando se cumplan los plazos porque, según él, no existe delito alguno.

"El día 10 (de mayo) estaba señalada la fecha para la declaración indagatoria al expresidente Evo Morales, citación por la cual se conversó. En mi caso, me corresponde la responsabilidad en la misma y lógicamente con el expresidente Evo Morales se determinó no asistir por la razón que hemos venido declarando, estamos en una dictadura en el Perú", dijo el abogado en conversación con la ANF.

La prueba que sostiene el proceso es un video del 17 de noviembre de 2022, en el que Morales sugiere la creación de la Runasur con la "Nación Aimara" y el entonces gobernador regional de Puno, Germán Alejo, se compromete a unir a la región al proyecto geopolítico del líder del MAS.

En ese marco, Noblecilla minimizó el caso y dijo que no existe ninguna posibilidad de que se emita una orden de aprehensión en contra de su cliente.

"Estamos ante una investigación preliminar, es una investigación muy incipiente. Es una investigación donde se trata de ver si existe valoración de hechos que puedan realmente sustentar una investigación preparatoria", sostuvo el abogado.

Aseguró que este caso está basado en textos publicados en Twitter, la red social que usa Evo Morales, y añadió que las mismas están siendo usadas como "prueba" por la Fiscalía peruana.

"Es una investigación que cae por su propio peso y debería archivarse (...). Hay un plazo que debe cumplirse a finales de mayo. Contra el incumplimiento de ese plazo, vamos a solicitar que se pronuncie el Ministerio Público y entendiendo que nosotros nos reafirmamos en la total inocencia. El único destino de esta investigación, por derecho y por justicia, debe ser su archivamiento", sentenció el abogado.

En Bolivia, el diputado Patricio Mendoza, quien es acérrimo defensor de Morales, acusó al gobierno de Luis Arce de no hacer nada frente a las acusaciones que vienen desde Perú y que amenazan con detener al jefe del MAS. Dijo que los políticos peruanos intentan levantar su imagen a costa de iniciar juicios al líder de su partido.

"Eso no va a proceder, acá en Bolivia tenemos nuestras propias leyes. Más bien, aquí no sabemos por qué nuestro presidente Lucho (Arce) no se está pronunciando, porque cuando el compañero Lucho estaba mal, el hermano Evo se pronunciaba, pero resulta que ahora nuestro Presidente no dice nada, los ministros no dicen nada, el Ministerio de Relaciones Exteriores no dice nada. Entonces, habrá que defenderse solo", reclamó el diputado "evista".

El diputado "arcista" del MAS Rolando Enríquez Cuellar dijo a través de sus redes sociales que el exmandatario debería responder a la justicia peruana porque los delitos son personales y aseguró que el "MAS no pondrá las manos al fuego por este señor".