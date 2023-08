En mensaje presidencial por el 6 de agosto se centrará en la economía, el Bicentenario y no será largo

La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, informó este sábado que el presidente Luis Arce se enfocará su mensaje presidencial del 6 agosto, en la economía, el Bicentenario, la industrialización del país y agregó que su discurso "no será largo".



La autoridad dijo que "estimamos" que el mensaje del mandatario comenzará alrededor de las 10:30 y agregó que este "va a estar enfocado en temas económicos, en el tema de la Bolivia que soñamos, la Bolivia rumbo hacia nuestro Bicentenario, hacia la industrialización que estamos consolidando".



Añadió, en ese marco, que este mes "se vienen obras muy importantes", como la inauguración de la primera planta de carbonato de litio, algo que Arce también incluirá en su mensaje.



Remarcó que el mensaje de Arce "no va a ser largo" al señalar que no se trata de un informe de gestión.



La viceministra informó que el jefe de Estado encabezará desde temprano los actos protocolares previstos para este domingo por el Gobierno y la Asamblea Legislativa Plurinacional, cuya sesión comenzará a las 10:00 en la Casa de la Libertad.



Por otro lado, señaló que el vicepresidente David Choquehuanca se centrará en el 198 aniversario de Bolivia y el Estado Plurinacional en su discurso.