Encuesta: 70% considera que hubo fraude en 2019 y 51% no cree que hubo golpe

El 70% de la población consultada en la encuesta 2023 de UNITAS cree que en 2019 hubo un fraude electoral que llevó a la crisis de octubre y noviembre de aquel año, mientras que el 24% de los consultados considera que esa afirmación es falsa.



En la encuesta de este 2023, el 51% de los consultados considera que es falsa la afirmación de que, durante la crisis de octubre y noviembre de 2019, se produjo un golpe de Estado, tal como sostiene el MAS y el gobierno de Luis Arce. En contrapartida, el 41% cree que es verdadera la versión del golpe.



La encuesta fue realizada entre el 10 y el 26 de junio de 2023, con una muestra de 2.000 personas mayores de 18 años, un margen de error de +- 2,19%, en las nueve capitales de departamento y El Alto. El estudio fue ejecutado por Ipsos Ciesmori, por encargo de UNITAS y contó con el apoyo de ICNL.



El estudio también refleja que el 72% de los consultados cree que los sucesos y las muertes producidas en Senkata, Sacaba y otros puntos del país, durante octubre y noviembre de 2019, "no están claros hasta la fecha".La crisis política del 2019 forma parte del escenario de polarización política del país hasta el día de hoy porque el Gobierno ha dado continuidad a la narrativa del "golpe de Estado" y, con ese argumento, luego del levantamiento popular que derivó en la renuncia del expresidente Evo Morales, buscó consolidar su legitimidad encarcelando a la expresidenta Jeanine Añez, al gobernador Luis Fernando Camacho, al dirigente cívico Marco Pumari, entre otros actores que fueron sujetos de persecución política.



En cambio, la OEA estableció que en Bolivia hubo manejo doloso de las actas electorales aquel 2019, por lo que la ciudadanía movilizada, además de la oposición, y líderes sociales y políticos que participaron de las protestas en contra de Morales, sostienen que no hubo golpe, sino fraude electoral que devino en la asunción circunstancial de Añez a la Presidencia luego del vacío de poder dejado por Evo Morales.



Comparando la encuesta realizada por UNITAS el año 2020, que también indagó sobre el "golpe" y el "fraude", los resultados muestran que no hubo grandes variaciones en la percepción, pese a la intensa campaña nacional promovida por el Gobierno para instalar en la población la idea del golpe.



En 2020, el 58% dijo que sí hubo golpe y el 39% consideró que no hubo golpe. Entre tanto, el 73% opinó que hubo fraude, frente al 21% que consideró que esa afirmación era falsa.



Situación política del país



Respecto a la situación política del país, la encuesta también muestra que el 49% considera que es mala, el 46% dice que es regular y el 5% califica la situación del país como buena.Los problemas políticos, según los encuestados son los siguientes, de mayor a menor: corrupción política (43%), pelea entre políticos (34%), los políticos sólo defienden sus intereses (24%), la división de los partidos (23%).¿Y quién detenta el poder en Bolivia? El 56% de los consultados dice que el gobierno tiene más poder en Bolivia, 50% dice que el MAS, 22% identifica a los cocaleros y 17% la COB.