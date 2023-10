Evo dice que Arce fue un error y Gobierno afila cabildo en El Alto

El jefe nacional del MAS, Evo Morales, volvió ayer a denunciar al presidente Luis Arce y a su hijo, Marcelo, por un presunto “negocio familiar” vinculado con el litio y afirmó que fue un “error” nombrar al ahora primer mandatario como Ministro de Economía durante sus 13 años de Gobierno.



El ala renovadora del MAS respondió respaldando al jefe de Estado y afilando los detalles del cabildo “para recuperar el proceso de cambio” que se realizará en El Alto este 17 de octubre, en un nuevo capítulo de las pugnas entre “evistas” y “arcistas” del partido azul.



“Que el pueblo boliviano sepa cómo durante la campaña y antes de ser posesionado, el hijo del hermano presidente Lucho Arce, Marcelo Arce Mosqueira, ya estaba negociando la explotación del litio con representantes de transnacionales, como Appian Capital Advisory y ejecutivos vinculados incluso con Ellon Musk, que justificó el golpe de Estado”, dijo Morales en la radio cocalera Kawsachun Coca, a tiempo de difundir dos nuevos audios de supuestas negociaciones de Marcelo Arce con empresarios extranjeros.



Según el audio difundido por el líder cocalero, el Presidente también habría encargado a su hijo un “pacto por la democracia” con Carlos Mesa. Esta acusación fue rechazada por la jefa de Bancada de CC, Andrea Barrientos, quien dijo: “Deben dejarnos fuera de su pelea de pandillas”



A través del exprocurador Wilfredo Chávez y el exmagistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TPC) Orlando Ceballos, Morales presentó el jueves ante la Fiscalía General un pedido para que se investiguen los audios.



Morales también acusó a Luis Arce de ser un antiguo funcionario del “neoliberalismo” en el Banco Central de Bolivia (BCB), antes de ser ministro de Economía, en 2006. Dijo que desconocía este antecedente laboral de Arce.



“Yo no sabía eso, decirle al pueblo que me equivoqué al nombrarlo como ministro, no tenía información”, indicó Morales.



Sus declaraciones fueron cuestionadas por el actual ministro de Economía, Marcelo Montenegro, quien dijo: “si hubiera sido un error, la economía boliviana, en 14 años, cuando el nuestro Presidente era ministro de Economía, no hubiera tenido ese desempeño, más bien ha sido un acierto”.



Desde el ala “renovadora” del MAS, los ojos están puestos en el cabildo del martes, que buscará “recuperar y reconducir” el proceso de cambio.



El secretario de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), Efraín Mollo, informó que, en el cabildo, se construirá una agenda para profundizar el Proceso de cambio, ya que se tendrá la participación masiva de las organizaciones sociales, que fueron relegadas por Morales.



El viceministro de Coordinación Gubernamental, Gustavo Torrico confirmó la presencia de Arce y el vicepresidente David Choquehuanca en el cabildo y afirmó que asistirán más de 1,5 millones de personas.



Para Morales este cabildo es “de la derecha”.

Evo defiende a Jhonny Mamani



El líder del MAS, Evo Morales, salió ayer en defensa de Jhonny Mamani, el gobernador de Potosí que está detenido preventivamente acusado por corrupción, de quien dijo “tuvo la mejor gestión” departamental en la Villa Imperial.

Morales tamién se quejó por la falta de pñublicidad para RKC y otros medios “evistas”.